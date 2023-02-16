Закрыто до конца года

Законность и обоснованность принятия постановления правительства Ульяновской области о продлении на 2023 год отмены публичных слушаний и общественных обсуждений по изменениям основополагающих градостроительных документов решила проверить прокуратура Ульяновской области после обращений представителей общественности и депутатов. Оказалось, что постановление было подписано почти за трое суток до окончания приема замечаний и возражений общественной и антикоррупционной экспертизы. В администрации губернатора считают, что нарушений законодательства в постановлении и процедуре его принятия нет. Депутаты заксобрания намерены выяснить у чиновников мотивы стремления к закрытости власти.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
Прокуратура Ульяновской области приступила к проверке законности и обоснованности подписания постановления правительства Ульяновской области № 71-П от 10 февраля 2023 года. Об этом «Ъ» сообщили в надзорном ведомстве, отметив, что основанием для проверки стали обращения представителей общественности, указавших на возможные нарушения, допущенные в документе, а также публикация «Ъ» о коррупциогенности планируемого документа, в которой были изложены мнения депутатов и общественных активистов о недопустимости отмены общественных обсуждений.
Документом № 71-П вносятся изменения в постановление облправительства № 281-П от 25 мая 2022 года «Об особенностях осуществления градостроительной деятельности в Ульяновской области в 2022 году» «в целях его приведения в соответствие с федеральным законодательством». Федеральный закон № 58ФЗ от 14.03.2022 (был принят после начала СВО в целях минимизации сроков строительства объектов оборонного значения или связанных со срочным решением проблем по импортозамещению) давал право исполнительной власти регионов в случае необходимости вводить дополнительный перечень случаев, когда можно без общественных обсуждений принимать изменения в Генплане, ПЗЗ или проектах планировки территорий. Постановлением № 281-П в регионе был введен такой перечень, действовавший с июня по декабрь 2022 года. Только если в других 18 регионах РФ, вводивших свой перечень, было ограниченное количество случаев, то в Ульяновской области отмена слушаний и обсуждений распространялась фактически на все сферы градостроительной деятельности, включая проекты комплексного развития территорий. Действие федерального закона сейчас продлено до конца 2023 года, соответственно, правительство региона постановлением № 71-П также продлило на год отмену слушаний и обсуждений.
Проект постановления, продлевающего отмену обсуждений, был опубликован 6 февраля на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала облправительства. Он вызвал волну недовольства общественности и депутатов регионального заксобрания, заявлявших, что отмена слушаний и обсуждений приведет к потере прозрачности действий власти, отсутствию депутатского и общественного контроля, что, в свою очередь, станет фактором роста коррупциогенности в этой сфере. Также они заявляли, что постановление не является приведением в соответствие с федеральным законодательством, поскольку федеральный закон «не обязывал регионы полностью отменять обсуждения и слушания», а давал только право назвать частные случаи отмены. «Можно было бы понять, раз это связано с СВО, если б постановлением были введены случаи выделения участков под строительство оборонных предприятий или заводов по стратегическим направлениям импортозамещения. Но тут включили все что можно, словно воспользовались правом для каких-то иных интересов»,— сказал председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев (ЛДПР).
Против принятия документа высказались лидеры всех трех основных партийных фракций заксобрания.
Руководитель правового управления регионального минимущества и архитектуры (которое готовило документ) Елена Елисеева ранее поясняла «Ъ», что все замечания по общественной и антикоррупционной экспертизе «будут проанализированы и изложены в большом докладе, который будет приложен к пакету документов по принятию постановления, и уже на основании этого будет приниматься решение о подписании документа». Общественная и антикоррупционная экспертиза завершилась 12 февраля. Однако 13 февраля было официально опубликовано постановление № 71-П, которое, как оказалось, было подписано 10 февраля. В связи с этим экозащитник и основатель правового экологического сопротивления Наталия Лазарева направила обращение областному прокурору с сообщением о нарушении процедуры принятия нормативного акта, подписанного до окончания общественной и антикоррупционной экспертизы. Ранее она также сообщала, что и в мае 2022 года постановление № 281-П также было подписано до окончания срока общественной и антикоррупционной экспертизы.
15 февраля свое обращение с просьбой провести проверку законности постановления № 71-П направил прокурору области и депутат Госдумы Алексей Куринный, тоже указавший на досрочное подписание документа, а также на то, что «против него выступали представители сразу нескольких партий в Законодательном собрании», которые «указывали на коррупционный характер документа и настаивали на его отклонении».
В прокуратуре «Ъ» сказали, что эта информация также будет проверена.
Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский, отметив «важность общественных обсуждений, которые еще могут быть в дальнейшем приняты в том или ином виде органом власти», и то, что «они носят рекомендательный характер», сказал «Ъ», что нарушений в процедуре принятия документа он «не видит». По его словам, «у граждан было семь дней на направление замечаний и предложений», а «сам документ был опубликован уже после истечения семидневного срока, 13 февраля». «Доклад, содержащий замечания и предложения по всем 12 обращениям, был подготовлен и будет потом размещен на сайте в установленном порядке»,— пояснил господин Преображенский.
Тем не менее, лидер фракции КПРФ регионального заксобрания Виталий Кузин отметил, что «в предстоящий понедельник планируется пригласить на заседание фракции ответственных лиц министерства, чтобы они разъяснили свою мотивацию в принятии этого постановления и стремлении к закрытости».
Дмитрий Грачев считает, что факт подписания постановления до окончания процедуры обсуждения «говорит лишь о том, что правительство области торопилось и не собиралось принимать во внимание мнение общественности».