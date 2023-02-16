Закрыто до конца года

Законность и обоснованность принятия постановления правительства Ульяновской области о продлении на 2023 год отмены публичных слушаний и общественных обсуждений по изменениям основополагающих градостроительных документов решила проверить прокуратура Ульяновской области после обращений представителей общественности и депутатов. Оказалось, что постановление было подписано почти за трое суток до окончания приема замечаний и возражений общественной и антикоррупционной экспертизы. В администрации губернатора считают, что нарушений законодательства в постановлении и процедуре его принятия нет. Депутаты заксобрания намерены выяснить у чиновников мотивы стремления к закрытости ­власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Прокуратура Ульяновской области приступила к проверке законности и обоснованности подписания постановления правительства Ульяновской области № 71-П от 10 февраля 2023 года. Об этом «Ъ» сообщили в надзорном ведомстве, отметив, что основанием для проверки стали обращения представителей общественности, указавших на возможные нарушения, допущенные в документе, а также публикация «Ъ» о коррупциогенности планируемого ­документа, в которой были изложены мнения депутатов и общественных активистов о недопустимости отмены общественных ­обсуждений.

Документом № 71-П вносятся изменения в постановление облправительства № 281-П от 25 мая 2022 года «Об особенностях осуществления градостроительной деятельности в Ульяновской области в 2022 году» «в целях его приведения в соответствие с федеральным законодательством». Федеральный закон № 58ФЗ от 14.03.2022 (был принят после начала СВО в целях минимизации сроков строительства объектов оборонного значения или связанных со срочным решением проблем по импортозамещению) давал право исполнительной власти регионов в случае необходимости вводить дополнительный перечень случаев, когда можно без общественных обсуждений принимать изменения в Генплане, ПЗЗ или проектах планировки территорий. Постановлением № 281-П в регионе был введен такой перечень, действовавший с июня по декабрь 2022 года. Только если в других 18 регионах РФ, вводивших свой перечень, было ограниченное количество случаев, то в Ульяновской области отмена слушаний и обсуждений распространялась фактически на все сферы градостроительной деятельности, включая проекты комплексного развития территорий. Действие федерального закона сейчас продлено до конца 2023 года, соответственно, правительство региона постановлением № 71-П также продлило на год отмену слушаний и обсуждений.

Проект постановления, продлевающего отмену обсуждений, был опубликован 6 февраля на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала облправительства. Он вызвал волну недовольства общественности и депутатов регионального заксобрания, заявлявших, что отмена слушаний и обсуждений приведет к потере прозрачности действий власти, отсутствию депутатского и общественного контроля, что, в свою очередь, станет фактором роста коррупциогенности в этой сфере. Также они заявляли, что постановление не является приведением в соответствие с федеральным законодательством, поскольку федеральный закон «не обязывал регионы полностью отменять обсуждения и слушания», а давал только право назвать частные случаи отмены. «Можно было бы понять, раз это связано с СВО, если б постановлением были введены случаи выделения участков под строительство оборонных предприятий или заводов по стратегическим направлениям импортозамещения. Но тут включили все что можно, словно воспользовались правом для каких-то иных интересов»,— сказал председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев (ЛДПР).

Против принятия документа высказались лидеры всех трех основных партийных фракций зак­собрания.

Руководитель правового управления регионального минимущества и архитектуры (которое готовило документ) Елена Елисеева ранее поясняла «Ъ», что все замечания по общественной и антикоррупционной экспертизе «будут проанализированы и изложены в большом докладе, который будет приложен к пакету документов по принятию постановления, и уже на основании этого будет приниматься решение о подписании документа». Общественная и антикоррупционная экспертиза завершилась 12 февраля. Однако 13 февраля было официально опубликовано постановление № 71-П, которое, как оказалось, было подписано 10 февраля. В связи с этим экозащитник и основатель правового экологического сопротивления Наталия Лазарева направила обращение областному прокурору с сообщением о нарушении процедуры принятия нормативного акта, подписанного до окончания общественной и антикоррупционной экспертизы. Ранее она также сообщала, что и в мае 2022 года постановление № 281-П также было подписано до окончания срока общественной и антикоррупционной ­экспертизы.

15 февраля свое обращение с просьбой провести проверку законности постановления № 71-П направил прокурору области и депутат Госдумы Алексей Куринный, тоже указавший на досрочное подписание документа, а также на то, что «против него выступали представители сразу нескольких партий в Законодательном собрании», которые «указывали на коррупционный характер документа и настаивали на его отклонении».

В прокуратуре «Ъ» сказали, что эта информация также будет ­проверена.

Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский, отметив «важность общественных обсуждений, которые еще могут быть в дальнейшем приняты в том или ином виде органом власти», и то, что «они носят рекомендательный характер», сказал «Ъ», что нарушений в процедуре принятия документа он «не видит». По его словам, «у граждан было семь дней на направление замечаний и предложений», а «сам документ был опубликован уже после истечения семидневного срока, 13 февраля». «Доклад, содержащий замечания и предложения по всем 12 обращениям, был подготовлен и будет потом размещен на сайте в установленном порядке»,— пояснил господин ­Преображенский.

Тем не менее, лидер фракции КПРФ регионального заксобрания Виталий Кузин отметил, что «в предстоящий понедельник планируется пригласить на заседание фракции ответственных лиц министерства, чтобы они разъяснили свою мотивацию в принятии этого постановления и стремлении к закрытости».

Дмитрий Грачев считает, что факт подписания постановления до окончания процедуры обсуждения «говорит лишь о том, что правительство области торопилось и не собиралось принимать во внимание мнение общественности».

Сергей Титов, Ульяновск