Все вышли в эфир

Курс эфира превысил $2 тыс., обновив максимум с августа 2022 года. Ранее курс биткойна превысил уровень $30 тыс., закрепившись в районе десятимесячного максимума. Помимо макроэкономических показателей США росту курса эфира способствует обновление его сети. Но пока движение курсов криптовалют не выглядит устойчивым. На рынке сохраняется множество рисков, в том числе регуляторных, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным CoinMarketCap, 13 апреля, стоимость эфира (ETH) превысила $2 тыс., обновив максимум с августа 2022 года. За день вторая по популярности валюта прибавила 5,1%. Буквально двумя днями ранее, 11 апреля, курс биткойна также взлетел более чем на 5%, в итоге закрепившись к настоящему времени выше уровня $30 тыс., максимума с июня 2022 года. Другие популярные криптовалюты — BNB, Cardano, Dogecoin, Polygon — также показали рост котировок на 2,5–6%.

Опрошенные “Ъ” эксперты связывают рост в первую очередь со снижением темпов инфляции в США. По итогам марта он составил всего 5% против 6% в феврале, при этом аналитики ожидали показатель на отметке 5,2%.

Фактически годовая инфляция в стране вернулась к значениям мая 2021 года. Теперь инвесторы ожидают, что замедление инфляции скажется и на грядущем решении ФРС по ключевой ставке, считает СЕО и основатель MinePlex Digital Banking Александр Мамасидиков. Сейчас ставка находится на уровне 4,75–5% годовых. Следующее заседание ФРС пройдет 2–3 мая.

Также отошли на второй план опасения по поводу проблем у крупных криптовалютных бирж, тема с крахом FTX учтена в ценах и стала нейтральной, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. До недавнего времени криптобиржа FTX занимала второе место по величине активов после Binance, однако 11 ноября прошлого года после ряда скандалов подала заявление о банкротстве.

Вместе с тем корреляция курсов биткойна и эфира теперь может быть сломлена, отмечает CEO аналитического сервиса DeFi-рынка WhatToFarm Дмитрий Долгов. Нынешний рост курса ETH связан больше не с макроэкономическими, а внутренними новостями проекта, пояснил господин Мамасидиков. Так, в сети эфира было активировано обновление Shapella, которое привело к разблокировке монет ETH на смарт-контракте, запущенном в декабре 2020 года. Последние два с половиной года стейкеры, отправлявшие криптовалюту в этот смарт-контракт, не могли ее забирать. Поэтому в дальнейшем не исключено снижение курса эфира, так как многие инвесторы могут начать распродажу накопленных монет, предупреждает сооснователь 0xprocessing Никита Вассев.

При этом корреляция крипторынка с реальными активами, в частности акциями США, заметно снизилась, однако усилилась связь с золотом, отмечает региональный директор Binance Владимир Смеркис. По данным Investing.com, золото в четверг вновь превысило уровень $2 тыс. за тройскую унцию. Также аналитики отмечают, что корреляция биткойна с американским долларом остается отрицательной, позиции которого на мировом рынке ослабевают последние пять недель.

Несмотря на то что криптовалюты считаются одними из наиболее рискованных инвестиций, многие инвесторы не перестают рассматривать актив как защитный, и уже не только от инфляции, но и от традиционных активов, заметил господин Смеркис.

При этом эксперты отмечают, что определенности в отношении дальнейшего движения криптовалютного рынка пока нет. Оптимистичный сценарий предполагает рост курса биткойна до $38 тыс. к концу мая, негативный — снижение до $25 тыс., прогнозирует Александр Мамасидиков. Если удастся закрепиться выше $31,1 тыс., «откроется прямая дорога к $34–35 тыс.», оценивает Владислав Антонов.

При этом на рынке криптовалют остается немало рисков, предупреждают опрошенные “Ъ” эксперты. Среди них, уточняет господин Антонов, потенциальные претензии SEC к бирже Binance и другим крупным участникам рынка, возможность краха мелких бирж из-за ошибок в управлении капиталом.

Ксения Куликова