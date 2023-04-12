За длинным биткойном

Стоимость оборудования для майнинга криптовалют выросла на 15–20%, а в некоторых случаях до 30%. Эксперты связывают динамику с увеличением курса биткойна. Впрочем, законодательная неопределенность майнинга в РФ остается существенным риском для сегмента. Кроме того, к концу года оборудование может подешеветь по чисто технологическим причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как рассказали опрошенные “Ъ” эксперты, по результатам первого квартала заметно подорожало оборудование для майнинга. По подсчетам emcd., в среднем стоимость оборудования выросла на 15–20%, по наиболее популярным позициям — более чем на 30%. Так, если в четвертом квартале 2022 года средняя цена на вычислительные машины ASIC для майнинга составляла $1,3–1,8 тыс., то к началу второго квартала 2023 года она выросла до $1,5–2 тыс. Впрочем, на итоговую стоимость влияет и курс доллара, количество приобретаемого оборудования и т. д., отметили в emcd.

ASIC (англ. application-specific integrated circuit) — интегральная схема, которая специализируется на решении конкретной задачи, в том числе отдельные модели используются при майнинге криптовалют. Они выполняют ограниченное количество функций по сравнению с обычными интегральными схемами, что в целом происходит быстрее и дешевле.

Наиболее популярным на рынке остается флагманское оборудование, которое имеет высокую энергоэффективность и позволяет получать максимальный доход, уточнил коммерческий директор emcd. Игорь Рыльников. К ним эксперт отнес модели M30S+, M30S++, M50S+ от Whatsminer и S19, S19 Pro, S19 XP от Antminer.

Как полагают участники рынка, подорожание майнингового оборудования связано прежде всего с ростом курса биткойна (BTC), который с начала года увеличился более чем на 80%. По данным Coinmarketcap, 11 апреля стоимость ведущей криптовалюты превысила $30 тыс., обновив максимум с начала июня 2022 года. Уверенный рост продолжается с середины марта, при этом осенью и зимой на рынке царили «медвежьи» настроения, а курс опускался ниже $16 тыс. Вместе с тем, когда стоимость BTC была на историческом максимуме (ноябрь 2021 года, $69 тыс.), стоимость Antminer S19 превышала 1 млн руб., тогда как сейчас составляет 150 тыс. руб.

Производители и поставщики увеличивают цены, поскольку оборудование становится более рентабельным и доходным, говорит коммерческий директор emcd. Игорь Рыльников. Некоторые устаревшие модели ASIC, которые во втором полугодии 2022 года перестали приносить доход, при текущем курсе вновь могут подключаться к сети и давать прибыль, отметил он. Кроме того, у участников рынка крепнет уверенность, что «медвежий» период закончился и все самое худшее уже случилось, отмечает сооснователь 51ASIC Михаил Брежнев.

Порог входа для частных лиц — стоимость одной единицы оборудования, то есть около 200 тыс. руб., заметил господин Брежнев. Предполагаемый срок окупаемости сейчас составляет от одного года до полутора лет. Однако по оценке соучредителя майнингового хостинга «Стелла» Ильи Якимова, в РФ становится все меньше частных лиц с небольшими объемами, и все больше крупных корпоративных клиентов. Общие мощности российских майнинговых компаний достигли 1 ГВт (см. “Ъ” от 7 апреля).

Основным риском для майнинга в РФ остается неопределенность с регулированием отрасли. В частности, непонятно, какой по размеру будет налоговая нагрузка после его введения, указывает господин Брежнев. Законопроект о регулировании криптовалют и майнинга внесен в Госдуму в ноябре, однако до сих пор не прошел ни одного чтения. Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на «Российском форуме финансового рынка» заявил, что к его обсуждению могут вернуться в апреле.

Вместе с тем, по оценке господина Якимова, к концу года, если не будет резкого роста стоимости биткойна, стоимость оборудования для майнинга BTC может снизиться. Такой прогноз связан с приближением халвинга (процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты), до которого остается год. Несмотря на то что цены на оборудование довольно низкие, до халвинга возврат вложенных инвестиций вряд ли состоится, поясняет господин Якимов. Впрочем, по его словам, часть инвесторов начала аккумулировать денежные средства и BTC, приходящие от майнинга, «для покупок подешевевшего оборудования после халвинга».

Ксения Куликова