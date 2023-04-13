Евро отыгрался на рубле

Курс доллара на мировом рынке опустился до годового минимума. Текущие слабые позиции американской валюты связаны с ожиданиями скорого завершения цикла повышения базовой ставки ФРС. На российском рынке это отражается не столько в снижении стоимости американской валюты, сколько в росте курса евро, который уверенно превысил 90 руб./€.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Investing.com, 13 апреля индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опускался до отметки 100,85 пункта — минимального значения с 21 апреля 2022 года. Это на 0,7% ниже значений закрытия среды. При этом курс евро впервые с конца марта минувшего года поднялся выше уровня $1,1, прибавив за день 0,72%. За пять недель доллар потерял в цене относительно валют развитых стран 4–5%, за последние три дня — 1,5–1,7%.

Снижение курса американской валюты происходит на фоне публикации макроэкономических данных США, которые повлияли на ожидания участников рынка по дальнейшему повышению ставки ФРС.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличилось на 11 тыс., до 239 тыс. Аналитики ждали роста показателя только до 232 тыс.

В свою очередь, годовая инфляция в США по итогам марта составила 5%, что на 1 процентный пункт ниже показателя февраля, и стала минимальной с мая 2021 года. В таких условиях, как отмечает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова, на рынке укрепились ожидания повышения ставки ФРС в мае всего на 25 базисных пунктов, до 5–5,25%, и завершения текущего цикла ужесточения ДКП.

Против американской валюты играет ослабление ее позиций в мировой финансовой системе на фоне формирования многополярной модели мироустройства, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Экономическими предпосылками для этого стало неуклонное снижение доли экономики США в мировом масштабе и увеличение веса развивающихся стран. По оценкам МВФ, доля экономики США снизится в 2023 году до 15%, тогда как доля Китая превышает 19% и продолжает расти. «Вес стран Юго-Восточной Азии, а также Индии может превысить 45% мировой экономики в ближайшее десятилетие»,— указывает господин Попов. В этих условиях использование США практики экономического и финансового давления только ускоряет процесс отказа от доллара в международных расчетах и при формировании резервов, отмечает эксперт.

В связи с изоляцией российского рынка от внешнего мира глобальное обесценение американской валюты оказывает ограниченное влияние на ее курс на Московской бирже. Тем не менее по итогам биржевых торгов в четверг курс доллара составил 81,4 руб./$, что на 55 коп. ниже значений закрытия среды. Однако это почти на 6 руб. выше значений начала марта. Одновременно курс евро вырос за день на 40 коп., до 90,39 руб./€, за пять недель европейская валюта подорожала почти на 10 руб.

По словам главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, события на мировых финансовых рынках влияют на российский рынок в основном через изменение цен на нефть, которые выросли к максимальным значениям этого года, превысив $85 за баррель.

Снижение доллара на российском рынке может ускориться на следующей неделе в связи с приближением налогового периода. По словам госпожи Ващелюк, после 20 апреля увеличится предложение валюты от экспортеров, что положительно скажется на курсе рубля. Против рубля будут играть растущий спрос со стороны импорта и внутренних инвесторов. Марина Никишова не исключает того, что в канун майских праздников потребительский спрос на валюту со стороны населения может вырасти.

Виталий Гайдаев