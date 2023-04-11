Сирия вступает на путь наркодипломатии

Каптагон — малоизвестный, но вызывающий необыкновенно быструю зависимость наркотик — может стать едва ли не главным рычагом давления Сирии в переговорах с соседними государствами. Практически все его производство находится внутри страны, а основные поставки идут в богатые арабские страны Персидского залива. Теперь, говорят эксперты, опрошенные CNN, президент Башар Асад может заняться борьбой с производителями и наркоторговцами в качестве «жеста доброй воли».

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Фото: SANA / Handout / Reuters Президент Сирии Башар Асад

Фото: SANA / Handout / Reuters

Каптагон практически не известен за пределами Ближнего Востока. Этот синтетический наркотик, пользующийся большой популярностью в арабских странах, в последнее десятилетие стал настоящим спасителем для Сирии — страны, находящейся в жесткой изоляции. В роли главных наркоторговцев выступали не только сирийские продавцы, но и союзные режиму Башара Асада члены ливанской группировки «Хезболла» и некоторые проиранские террористические организации в Ираке. А основным рынком сбыта наркотика стала Саудовская Аравия.

По словам Ванды Фельбаб-Браун из Института Брукингса в Вашингтоне, «трафик каптагона стоит больше, чем весь легальный бизнес Сирии».

Еще один эксперт в области сирийской наркоторговли, иорданский аналитик Салах Малькауи говорит о том, что, несмотря на регулярные правительственные сводки о борьбе с наркотрафиком, некоторые видные наркоторговцы имеют тесные связи с правящим в Сирии режимом: «Командиры вооруженных формирований, спецслужбы, военные. (Все они.— “Ъ”) участвуют в переправке наркотика за рубеж». По его словам, без их участия пересечь границы Сирии, тем более с запрещенным грузом, практически невозможно, поскольку за охрану границ отвечает кроме прочих и брат Башара Асада Махер.

В последнее время, впрочем, ситуация начала меняться. Для начала каптагон и его пользу режиму Асаду отметили за границей.

В США в Конгресс внесен законопроект о каптагоне, связывающий режим Асада с наркоторговлей и объявляющий каптагон «транснациональной угрозой безопасности» со всеми вытекающими из этого последствиями.

Британские власти со своей стороны ввели новые санкции против Сирии именно в связи с наркоторговлей, которая, по данным британцев, принесла режиму Асада доход примерно $57 млрд. По их же данным, торговля наркотиком является «финансовой линией жизни» режима и примерно в три раза дороже всего суммарного наркотрафика мексиканских картелей.

Кроме того что на каптагон начали обращать внимание в далеких от Сирии странах, у самого Башара Асада появилась необходимость усилить борьбу с наркоторговлей. Региональная изоляция страны начинает постепенно смягчаться. Башар Асад побывал с визитами в некоторых арабских странах, а после февральского землетрясения в Сирию начала поступать помощь из Саудовской Аравии. Позже появились сообщения о том, что страны ведут переговоры о восстановлении консульских отношений. Учитывая, что Саудовская Аравия более всего страдает от трафика каптагона и громче других заявляет об этой проблеме, сокращение нелегальных поставок наркотика в страну было бы желанным для Эр-Рияда.

«Каптагон рассматривался в качестве одной из карт в переговорах по восстановлению отношений между сирийским режимом и другими странами… Режим использует свое влияние на торговлю каптагоном, давая сигнал странам, желающим восстановления отношений, что он мог бы сократить трафик каптагона в качестве "жеста доброй воли"»,— цитирует CNN Кэролайн Роуз, директора проекта по изучению трафика каптагона в New Lines Institute.

При этом, по мнению экспертов, какие бы решения и договоренности о борьбе с каптагоном ни были приняты Сирией официально, ожидать, что трафик наркотика прекратится вовсе, не стоит.

«Это как предлагать главному торговцу полностью выйти из бизнеса. Крайне маловероятно, что режим Асада откажется от такого ключевого источника дохода»,— считает госпожа Фельбаб-Браун. В лучшем случает речь будет идти, по мнению экспертов, о косметических мерах, обещаниях более жесткого контроля и ужесточения законов. Кроме того, режим Асада заинтересован в том, чтобы у него был долгосрочный рычаг влияния на соседей. Им как раз и может быть каптагоновый трафик.

Андрей Келекеев