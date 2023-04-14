Долги стали меньше, но дороже

Ужесточение бюджетно-налоговой политики в 2022 году позволило большинству государств сократить дефицит бюджета — наиболее выраженным этот эффект был в развитых странах, следует из обзора Международного валютного фонда. Инфляция поддержала рост доходов бюджетов, однако теперь для ее снижения потребуется синхронизация фискальной и монетарной политики — это позволит регуляторам не прибегать к более выраженному ужесточению. Дополнительным риском для экономик в фонде считают фрагментацию торговли — перестройка цепочек поставок в долгосрочной перспективе может привести к снижению мирового ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева опасается разделения мировой торговли и потоков капитала на отдельные части

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева опасается разделения мировой торговли и потоков капитала на отдельные части

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

В прошлом году бюджетно-налоговая политика во многих странах стала более жесткой — три четверти экономик сокращали госрасходы и долговую нагрузку после рекордных трат во время пандемии параллельно с ужесточением денежно-кредитной политики. При этом у 19% стран мира такое монетарное ужесточение сопровождалось более мягкой фискальной политикой, говорится в обзоре Международного валютного фонда (МВФ). Сокращение бюджетных расходов должно было способствовать снижению инфляционного давления, теперь же ключевой проблемой становится более дорогое обслуживание долга.

Уровень долговой нагрузки правительств в прошлом году снизился с 95,5% до 92,1% (пик был достигнут в 2020-м — 99,7% ВВП), но теперь страны наращивают не только военные расходы, но и поддержку высокотехнологичных отраслей (за счет выделения льгот национальным производителям). Поэтому в этом году долговая нагрузка вновь вырастет — до 93,3%, прогнозируют в МВФ. К 2028 году показатель может достигнуть уровня 2020-го.

Средний уровень дефицита бюджета в прошлом году сократился с 6,6% до 4,7%, в том числе в развитых странах — с 7,5% до 4,3% (в развивающихся остался без изменений — 5,2%). Долговая нагрузка снизилась до 113% мирового ВВП, но при этом она остается выше, чем была до пандемии. В среднесрочной перспективе этот показатель, по прогнозу МВФ, вырастет до 118% ВВП. В развивающихся странах в этом году ожидается расширение среднего дефицита на 1,6 процентного пункта. Большинство государств столкнутся также с удорожанием обслуживания долга и со снижением доходов. Это касается и стран — сырьевых экспортеров.

Ускорение инфляции в прошлом году положительно повлияло на бюджетные доходы — в развитых странах этот эффект оценивается в 3,1% ВВП, в развивающихся — в 2,5% (у сырьевых экспортеров он был еще более выраженным). Это же обстоятельство позволило сократить уровень дефицитов, однако полагаться только на инфляцию — не слишком устойчивая стратегия, предупреждают в МВФ. При этом в фонде особо подчеркивают, что фискальная и монетарная политика должна быть синхронизирована для борьбы с инфляцией — это позволит центробанкам проводить менее жесткую политику.

При этом МВФ беспокоят и возможные последствия фрагментации мировой торговли. ВВП некоторых стран в долгосрочной перспективе сократится на 12%, заявила вчера глава фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. По ее словам, анализ экспертов фонда показал, что в целом для глобальной экономики издержки от фрагментации могут составить 7% ВВП. Более высокий уровень потерь может быть связан с «технологическим разъединением» и фрагментацией потоков капитала, в том числе прямых инвестиций.

Татьяна Едовина