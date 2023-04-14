Грузооборот порта сохраняет минус

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург по итогам первого квартала 2023 составил 9,6 млн тонн, снизившись на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам января — февраля 2023 года отставание было еще более впечатляющим: 36,7% по сравнению с первыми двумя месяцами пришлого года. Аналитики ожидают, что позитивных изменений в динамике грузооборота ожидать не стоит, а по итогам текущего года грузооборот Большого порта вряд ли превысит уровень 2022 года и составит около 39 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На результатах работы порта по-прежнему сказываются как общее сокращение импорта, так и уход из порта крупных международных контейнерных линий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На результатах работы порта по-прежнему сказываются как общее сокращение импорта, так и уход из порта крупных международных контейнерных линий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь — март 2023 года составил 9,6 млн тонн, сообщила Ассоциация морских портов РФ (АСОП). По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года объем перевалки грузов снизился на 24,4%, в январе — феврале объем перевалки (6 млн тонн) был ниже прошлогоднего на 36,7%. Снижение грузооборота по итогам 2022 года также было выше: 37,5% к итогам года предыдущего.

Общий грузооборот морских портов Балтийского бассейна за три месяца превысил прошлогодние показатели за тот же период на 6,8% и составил 64,8 млн тонн, в том числе объем перевалки сухих грузов вырос на 8,4%, до 26,3 млн тонн, наливных грузов — на 5,8%, до 38,5 млн тонн. Грузооборот порта Усть-Луга составил 32,8 млн тонн (+25,1%), Приморск — 16,9 млн тонн (+14,4%), Высоцк — 3,3 млн тонн (–17%).

На результатах работы порта по-прежнему сказываются как общее сокращение импорта, так и уход из порта крупных международных контейнерных линий. Снижение контейнерооборота в портах бассейна год к году составило в первом квартале 59%, было перевалено 207,029 тыс. TEU. Ранее в Global Ports (управляет крупнейшими контейнерными терминалами на Балтике — «Петролеспортом» и «Первым контейнерным терминалом»), комментируя операционные результаты 2022 года, отмечали сложность прогнозирования динамики рынка в 2023 году: «Хотя группа видит растущий интерес клиентов к заходам судов-контейнеровозов в Балтийском бассейне, нет оснований в 2023 году ожидать восстановления рынка в регионе до объемов 2021 года».

Тем не менее, аналитики исследовательского агентства Infranews отмечают, что порты Балтийского бассейна, несмотря на общее сокращение контейнерооборота год к году, в марте нарастили перевалку контейнеров по сравнению с показателем за февраль на 40%. Оборот превышает ежемесячный показатель предыдущих 10 месяцев и находится на уровне мая прошлого года. В целом контейнерооборот в портах России за три месяца превысил показатели первого квартала прошлого года на 10% и составил 423,75 тыс. TEU.

«Динамика по итогам квартала лучше динамики первых двух месяцев из-за того, что с марта 2022 года началось резкое падение грузооборота порта, то есть это эффект более низкой базы сравнения. По итогам текущего года можно ожидать выхода грузооборота Большого порта Санкт-Петербурга на уровень 2022 года — примерно 39 млн тонн. Постепенно динамика в течение года будет улучшаться за счет увеличения объемов неконтейнерных грузов и роста контейнерных перевозок из дружественных стран (Индия, Китай, Турция, Малайзия, страны Латинской Америки, Африки)»,— считает начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автор стратегий автоследования Дмитрий Марков.

В свою очередь, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает улучшение показателей с перегруженностью контейнерных терминалов в портах Дальнего Востока и Юга России (Новороссийск), эффектом снижения базы 2022 года и девальвацией рубля, которая улучшила финансовое состояние экспортеров, а также запуском новых сервисов. Так, «Рускон» (ГК «Дело») запустил новый контейнерный сервис прямого сообщения из Санкт-Петербурга в Стамбул, ПКТ (Global Ports) — регулярный контейнерный сервис из Китая (оператор «Трансмастерс»), «Петролеспорт» (Global Ports) — сервис в индийский порт Нава-Шева (оператор «Модуль»). С января начались поставки рефконтейнеров из ЮАР.

Вячеслав Калашников