Скончался ректор Воронежского государственного технологического университета Василий Попов

Вечером 13 апреля 2023 года на 49 году жизни скоропостижно скончался ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) Василий Попов. Известный российский ученый-биолог и управленец, доктор биологических наук, он также имел степень профессора Российской академии наук, был автором десятков публикаций по биологическим наукам в ведущих международных журналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Василий Попов родился в 1974 году, в 1995-м окончил биолого-почвенный факультет Воронежского госуниверситета (ВГУ). В 2003 году после защиты диссертации получил ученую степень доктора биологических наук, в 2004-м стал профессором кафедры физиологии и биохимии растений. Впоследствии заведовал в ВГУ кафедрой генетики, цитологии и биоинженерии. Стажировался и работал как приглашенный профессор в университетах в Нидерландах, Германии, Бразилии, США.

Был избран ректором ВГУИТ в декабре 2019 года. До этого он с января 2019-го руководил вузом в статусе и.о. Ранее господин Попов работал проректором по науке и инновациям в ВГУ. С 2013 года во время работы проректором в ВГУ также являлся сопредседателем воронежского штаба ОНФ.

Глубокие соболезнования родным и близким Василия Попова выразили губернатор Александр Гусев и правительство Воронежской области.

«С глубокой скорбью восприняли весть о кончине талантливого ученого, прекрасного организатора и глубокого человека Василия Николаевича Попова. Он всего себя посвящал любимой науке и обучению молодого поколения. К огромному сожалению, ушел из жизни на пике своих сил и способностей. У него осталось много нереализованных идей и планов. Воронежское образование понесло тяжелую невосполнимую утрату»,— сказано в некрологе губернатора.

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Сергей Калашников