Волонтеры ВООПИК переедут на дачу

ВООПИК планирует завершить реставрацию дачи Владимира Маяковского в поселке Левашово стоимостью 52 млн рублей к концу 2024 года. Об этом вчера сообщил председатель петербургского отделения ВООПИК Антон Иванов. Эксперты полагают, что в данном случае правильнее говорить о воссоздании памятника, так как большая часть объекта будет разобрана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimapia.org Фото: wikimapia.org

Двухэтажная деревянная дача на Советской улице, 7–9, лит. Д, в поселке Левашово предположительно 1908–1910 годов постройки является объектом культурного наследия регионального значения. В загородном доме, выполненном в стиле модерн с элементами русского стиля, площадью 282 кв. м в 1918 году провел лето поэт Владимир Маяковский, там он написал пьесу «Мистерия-буфф». В 2020 году объект в аварийном состоянии был передан в пользование Санкт-Петербургскому городскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб ГО ВООПИК).

Реставрационные работы на объекте ведутся на средства, выделенные Министерством культуры РФ, в размере 52 млн рублей, подрядчиком является ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», разработчиком проектной документации выступило ООО «Научно-производственное и проектное объединение «Союзстройреставрация». Данный проект уже согласован КГИОП, работы планируется завершить в конце следующего года, после чего там будет размещен волонтерский центр ВООПИК.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Научно-производственное и проектное объединение «Союзстройреставрация» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с октября 2007 года. 60% в компании принадлежит Антону Иванову, председателю СПб ГО ВООПИК, 40% — Дмитрию Хрупину, члену Совета регионального отделения СПб ГО ВООПИК, учредителю и генеральному директору ООО «Темпл Групп».

Как рассказал журналистам председатель СПб ГО ВООПИК Антон Иванов, согласно заключению экспертов, 75% процентов здания находится в аварийном состоянии: стены поражены гнилью, зафиксированы отклонения большей части стен от вертикали и недопустимое состояние перекрытий, а также неудовлетворительное состояние фундамента. Практически отсутствует остекление оконных заполнений, произошла частичная утрата элементов декора. Интерьеры здания не сохранились, за исключением оштукатуренных потолков с профилированными тягами в помещениях первого этажа и декоративной обшивки стен и потолка в помещении веранды.

Ранее СМИ писали о том, что исключенные члены ВООПИК (см. «Ъ-СПб» от 23.06.2022) выступали против проекта реставрации дачи Маяковского, разработанного «Союзстройреставрацией», так как он предполагает практически полную разборку памятника. В ВООПИК же заявляют, что проектом реставрации предусмотрено восстановление здания с сохранением исторических габаритов, высотных отметок, архитектурно-художественных и объемно-планировочных решений, а также восстановление утраченных и обрушенных участков стен из окантованного бревна, восстановление перекрытий, воссоздание утраченных деталей и элементов декора по сохранившимся образцам. В пресс-службе ВООПИК уточнили, что одно помещение в здании будет отведено под экспозицию о жизни и творчестве поэта.

Ольга Звагольская, основатель культурного пространства «Третье место» (в бывшем особняке Э. Д. Нарышкина на Литейном проспекте), считает, что стоимость работ по восстановлению данного памятника и срок их выполнения адекватны заявленным. «По своему опыту приспособления под современное использование исторического объекта могу сказать, что перед организацией, отвечающей за реставрацию, стоит нелегкая задача,— оценивает эксперт.— Здание будет разобрано, часть деревянных конструкций сохранится, но, судя по комментариям исполнителя, это не более 25% всего дома. Поэтому здесь мы говорим по сути о восстановлении памятника деревянного зодчества».

Ценность объекта не в архитектуре, а в том, что здесь спасались от холеры Маяковский, Осип и Лилия Брик, продолжает госпожа Звагольская. Дом также посещали и другие важнейшие представители Серебряного века. «Надеюсь, расположив в здании волонтерский штаб, ВООПИК также создаст и характерные для этого дома смыслы»,— подчеркивает эксперт.

Александра Тен