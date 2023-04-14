Роковой соперник

Петербургский СКА завершил сезон, проиграв серию финала Западной конференции Кубка Гагарина своему извечному сопернику ЦСКА со счетом 2–4. Это уже шестой случай подряд, когда армейцы Петербурга уступают армейцам Москвы на этой стадии плей-офф. Роман Ротенберг, главный тренер команды, он же генеральный директор клуба, считает, что сезон — успешный, а у команды, которой он руководит, все впереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

К шестому матчу серии, который состоялся в среду, от боеспособной команды СКА почти ничего не осталось. Форварды Никита Гусев и Дамир Жафяров, способные забивать голы, остались в запасе, как и в двух предыдущих играх. К ним добавился защитник Игорь Ожиганов. Одни говорят, что у игроков, исчезнувших из состава,— конфликт с Романом Ротенбергом, сам главный тренер уверяет: все перестановки в составе вызваны травмами. Капитан команды Дмитрий Яшкин, хоть и был на льду, но, перефразируя персонажа фильма про мушкетеров, немногим отличался от раненого. Его игра в серии против ЦСКА — яркая иллюстрация формы всего СКА. В регулярном чемпионате КХЛ Яшкин, имеющий чешское гражданство, занял первое месте в списке бомбардиров, забросив 40 шайб в 67 матчах, в кубковых дуэлях против ЦСКА он не набрал ни одного очка.

Игру Яшкина хотя бы можно оправдать травмой, от которой он так и не оправился. Если она была — потому что информацию о повреждениях во время Кубка Гагарина часто держат в секрете и порой трудно отличить правду от вымысла. Может, у Яшкина тоже случилось недопонимание с главным тренером команды, как и у других лидеров СКА. Но, так или иначе, из-за их отсутствия, а также отсутствия тех, кто не мог играть по медицинским показателям (такие тоже были), все звенья команды порушились. Не осталось на льду не только отдельных исполнителей, способных повлиять на результат, но и ни одной сильной и цельной пятерки. Шестой матч был проигран ЦСКА вчистую со счетом 0:3.

Характерный штрих: в этой игре армейцы Петербурга не реализовали ни одного численного преимущества. Хоть соперник предоставил им не так много возможностей играть в большинстве (всего четыре удаления), этим надо пользоваться. Сам ЦСКА забросил одну из трех шайб, как раз разыграв лишнего. СКА снова не смог. Притом что игра в неравных составах была ахиллесовой пятой петербуржцев на протяжении всего сезона и тренеры неоднократно обещали ее наладить.

Еще одна ощутимая разница между СКА и ЦСКА заключалась в игре вратарей. Тут Дмитрия Николаева нельзя в чем-то обвинять, он первый раз участвовал в плей-офф и к тому же, как сказал на пресс-конференции Роман Ротенберг, по ходу сезона тоже был травмирован. Про Николаева можно сказать одно: грубых ошибок не допускал, но и мало выручал команду в плей-офф. Как это должен делать вратарь. Так, к слову, играл в матчах против СКА шведский голкипер армейцев Москвы Адам Рейдеборн: ему так просто было не забить. А для того, чтобы забивать «сложные» голы, против которых бессильны и защита соперника, и вратарь, у СКА не было нужных игроков.

То, что проблемы команды не заключаются в одном вратаре, доказал тот же последний матч серии с ЦСКА. Тренерский штаб армейцев Петербурга отправил в ворота Владислава Подъяпольского, хотя во всех предыдущих матчах с первых минут играл Николаев. Сама замена вратаря, может, и не была лишней, но что делать, если Подъяпольский пропустил гол уже на 13-й секунде. И все из-за того, что гости оставили на пятачке одного игрока ЦСКА — Максима Соркина — и тот переправил шайбу клюшкой в сетку после броска партнера. Это случилось уже не первый раз за шесть матчей с ЦСКА. И в других играх хоккеисты ЦСКА приезжали к воротам СКА, перекрывали обзор голкиперу, подставляли клюшку под летящую шайбу, после чего та оказывалась в воротах. Решить эту проблему тренерский штаб СКА тоже не смог.

В итоге СКА уступил своему заклятому сопернику по всем статьям. Вратарь был не такой надежный, в защите — прорехи, таких форвардов, как у ЦСКА (Константин Окулов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Антон Слепышев), у СКА и близко не было, управление игрой со стороны тренеров оставляло желать лучшего. На словах у Романа Ротенберга все хорошо: команда строится, игра улучшается, система совершенствуется — но все эти слова расходятся с реальной картиной. Можно сколько угодно говорить о том, что будет с командой,— реальность такова, что СКА последний раз выигрывал Кубок Гагарина в 2017 году, когда командой руководил Олег Знарок. После этого клуб из Петербурга шесть раз подряд проиграл армейцам Москвы дуэль в финале Западной конференции КХЛ. И это, как говорится, уже диагноз. Хотя возможности клубов сопоставимы. Просто в ЦСКА лучше работают тренеры.

Роман Ротенберг руководит командой в качестве главного тренера второй сезон. Клубом СКА он руководит значительно дольше. И хотя менеджер и тренер в одном лице постоянно убеждает в том, что все развивается правильно и неминуемо сулит СКА славу, отсутствие успехов в Кубке Гагарина начинает раздражать болельщиков. В заслугу Ротенбергу, отпраздновавшему по ходу серии с ЦСКА 42-летие, можно поставить победу в регулярном чемпионате, за что СКА получил Кубок Континента. Но этот трофей имеет символическое значение — некоторые даже не хотят его выигрывать, чтобы скопить силы к плей-офф.

В Кубке Гагарина СКА снова выступил неубедительно. Перестановок на посту главного тренера ждать не стоит, ведь не может же Роман Ротенберг сам себя уволить. Он уже рассказал, что согласовал дальнейшую работу на посту тренера с высшим руководством клуба — например, главой «Газпрома» Алексеем Миллером. И тот выразил полную поддержку тому курсу, которым идет СКА. Хотя если бы шесть лет подряд не мог выиграть титул чемпиона России футбольный «Зенит», который также опекает «Газпром» (и лично господин Миллер), тренера там поменяли бы уже не раз.

Кирилл Легков