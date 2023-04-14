Склады восполняют дефицит

В 2023 году аналитики ожидают сокращения ввода индустриальной недвижимости в Петербурге на 20% по сравнению с 2022 годом. Планируется, что в городе будет построено 350 тыс. кв. м складских помещений. Такие же объемы ввода, по прогнозам аналитиков, могут сохраниться и в 2024 году. По словам экспертов, на рынке сохраняется нехватка свободных площадей — и даже с учетом заявленных объемов спрос останется стабильным. Сегодня большая часть площадей арендуется на этапе строительства. Также не ожидается и падения арендных ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К таким выводам пришли аналитики компании Nikoliers. Как прогнозируют в компании, в текущем году в Петербурге в эксплуатацию будет введено 350 тыс. кв. м. Примерно такие же объемы заявлены девелоперами и на 2024 год.

Как говорят в Nikoliers, в стадии строительства в петербургской агломерации находится более 700 тыс. кв. м складов, их ввод заявлен в равных долях на 2023–2024 годы. Для сравнения, в прошлом году, по подсчетам компании, было введено 441 тыс. кв. м складской недвижимости (по данным NF Group, ввод складской недвижимости в прошлом году был еще большим — 550 тыс. кв. м). В последний раз подобный значительный рост наблюдался в 2008 году.

В первом квартале текущего года было введено два объекта: склад в составе комплекса «Октавиан» (отдан в аренду логистической компании «Интерлогистика») и производственно-складской корпус в Горелово (построен для «ЭС ЭМ СИ Пневматик»).

Из всего объема строящихся сейчас площадей около 500 тыс. кв. м являются спекулятивными. Среди ключевых складских объектов, готовящихся к вводу в ближайшие два года,— новые корпуса в составе комплексов «PNK Парк Шушары 3», «Осиновая Роща», «Парнас» от компании «Ресурс», ПСК «Новоселье» от ГК «Гепард», «Армада Парк» от компании «Адамант», «Адмирал» в Горелово, «100К» в Буграх, а также мультитемпературный склад в парке «Русич — Шушары».

При этом объем сделок с качественной складской недвижимостью начал падать. В первом квартале он составил 102 тыс. кв. м без учета продлений текущих контрактов, что почти на 25% меньше прошлогодних значений, говорится в сообщении компании NF Group. Основной спрос, по данным компании, обеспечили дистрибьюторы, на долю которых пришлось 62%. Объем складских площадей, предлагаемых в прямую аренду, сократился почти вдвое.

Самой крупной сделкой аналитики называют продажу помещений логистической компании Maersk в комплексе «PNK Парк Софийская КАД». Покупателем стала IG Finanсe Development Limited, заключившая соглашение об управлении площадями с импортером продуктов питания — компанией «Ароса». «Таким образом, в 2023 году одним из драйверов роста числа сделок будет в том числе покупка активов зарубежных компаний, принявших решение о прекращении работы в России»,— полагают в NF Group.

«В прошлом году и в первом квартале 2023 года активное развитие идет у транспортных и логистических компаний, в секторе e-commerce, у дистрибьюторов. Со стороны производственных компаний наблюдается высокий спрос на земельные участки. По итогам 2022 года ставки аренды выросли, и этот рост продолжается на текущий момент, уровень вакансии сокращается. С тем, что будут введены новые проекты, мы не ожидаем существенной смены тренда: устойчивость сегмента будет только укрепляться. Вакансия вновь достигла минимума: сейчас показатель находится на уровне 1,9%. Ставки находятся в диапазоне 730–830 рублей за квадратный метр в месяц с НДС и OPEX»,— резюмирует Иван Починщиков, управляющий партнер «IPG Россия».

Алла Михеенко