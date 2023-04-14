Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Склады восполняют дефицит

Индустриальная недвижимость Петербурга пополнится на 700 тыс. кв. м за два года

В 2023 году аналитики ожидают сокращения ввода индустриальной недвижимости в Петербурге на 20% по сравнению с 2022 годом. Планируется, что в городе будет построено 350 тыс. кв. м складских помещений. Такие же объемы ввода, по прогнозам аналитиков, могут сохраниться и в 2024 году. По словам экспертов, на рынке сохраняется нехватка свободных площадей — и даже с учетом заявленных объемов спрос останется стабильным. Сегодня большая часть площадей арендуется на этапе строительства. Также не ожидается и падения арендных ставок.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К таким выводам пришли аналитики компании Nikoliers. Как прогнозируют в компании, в текущем году в Петербурге в эксплуатацию будет введено 350 тыс. кв. м. Примерно такие же объемы заявлены девелоперами и на 2024 год.

Как говорят в Nikoliers, в стадии строительства в петербургской агломерации находится более 700 тыс. кв. м складов, их ввод заявлен в равных долях на 2023–2024 годы. Для сравнения, в прошлом году, по подсчетам компании, было введено 441 тыс. кв. м складской недвижимости (по данным NF Group, ввод складской недвижимости в прошлом году был еще большим — 550 тыс. кв. м). В последний раз подобный значительный рост наблюдался в 2008 году.

В первом квартале текущего года было введено два объекта: склад в составе комплекса «Октавиан» (отдан в аренду логистической компании «Интерлогистика») и производственно-складской корпус в Горелово (построен для «ЭС ЭМ СИ Пневматик»).

Из всего объема строящихся сейчас площадей около 500 тыс. кв. м являются спекулятивными. Среди ключевых складских объектов, готовящихся к вводу в ближайшие два года,— новые корпуса в составе комплексов «PNK Парк Шушары 3», «Осиновая Роща», «Парнас» от компании «Ресурс», ПСК «Новоселье» от ГК «Гепард», «Армада Парк» от компании «Адамант», «Адмирал» в Горелово, «100К» в Буграх, а также мультитемпературный склад в парке «Русич — Шушары».

При этом объем сделок с качественной складской недвижимостью начал падать. В первом квартале он составил 102 тыс. кв. м без учета продлений текущих контрактов, что почти на 25% меньше прошлогодних значений, говорится в сообщении компании NF Group. Основной спрос, по данным компании, обеспечили дистрибьюторы, на долю которых пришлось 62%. Объем складских площадей, предлагаемых в прямую аренду, сократился почти вдвое.

Самой крупной сделкой аналитики называют продажу помещений логистической компании Maersk в комплексе «PNK Парк Софийская КАД». Покупателем стала IG Finanсe Development Limited, заключившая соглашение об управлении площадями с импортером продуктов питания — компанией «Ароса». «Таким образом, в 2023 году одним из драйверов роста числа сделок будет в том числе покупка активов зарубежных компаний, принявших решение о прекращении работы в России»,— полагают в NF Group.

«В прошлом году и в первом квартале 2023 года активное развитие идет у транспортных и логистических компаний, в секторе e-commerce, у дистрибьюторов. Со стороны производственных компаний наблюдается высокий спрос на земельные участки. По итогам 2022 года ставки аренды выросли, и этот рост продолжается на текущий момент, уровень вакансии сокращается. С тем, что будут введены новые проекты, мы не ожидаем существенной смены тренда: устойчивость сегмента будет только укрепляться. Вакансия вновь достигла минимума: сейчас показатель находится на уровне 1,9%. Ставки находятся в диапазоне 730–830 рублей за квадратный метр в месяц с НДС и OPEX»,— резюмирует Иван Починщиков, управляющий партнер «IPG Россия».

Алла Михеенко

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...