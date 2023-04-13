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Коммерсантъ FM
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Президент Бразилии Лула да Силва призвал отказаться от монополии доллара в мировой торговле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе визита в Китай призвал создать альтернативную американскому доллару валюту для расчетов между развивающимися странами. По его словам, страны БРИКС также могли бы активнее использовать в расчетах собственные валюты, чтобы снизить роль доллара в международной торговле.

Лула да Силва

Лула да Силва

Фото: Ricardo Stuckert, Reuters

Лула да Силва

Фото: Ricardo Stuckert, Reuters

«Почему такое учреждение, как банк БРИКС, не может иметь валюту для финансирования торговых отношений между Бразилией и Китаем, между Бразилией и всеми другими странами БРИКС? Кто решил, что доллар стал мировой торговой валютой после отмены золотого стандарта?» — сообщил Луис Инасиу Лула да Силва (цитата по Bloomberg), представляя нового главу Банка БРИКС Дилму Русеф, которая ранее также занимала пост президента Бразилии.

Господин Лула да Силва обратился к группе стран БРИКС с призывом положить конец доминированию доллара и разработать собственную альтернативную валюту для использования в торговле.

23 января президент Бразилии предложил обсудить возможность создания единых валют для операций между странами МЕРКОСУР и БРИКС. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. МЕРКОСУР — это общий рынок стран Южной Америки.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ FM» «БРИКС уточнила валютный прогноз».

Александр Кислов

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