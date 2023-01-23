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Коммерсантъ FM
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Президент Бразилии предложил подумать над созданием единых валют БРИКС и МЕРКОСУР

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что вместе с Аргентиной изучается возможность создания общей валюты. Он также предложил обсудить возможность создания единых валют для операций между странами МЕРКОСУР и БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, России, Индии, КНР и ЮАР; в конце 2022 года РБК сообщал, что Россия решила отвязать торговлю с дружественными странами от доллара. МЕРКОСУР — это общий рынок стран Южной Америки.

«Если бы это зависело от меня, у нас всегда была бы внешняя торговля в валюте наших стран, чтобы нам не приходилось зависеть от доллара»,— заявил господин Лула да Силва на совместной с президентом Аргентины Альберто Фернандесом пресс-конференции (цитата по Reuters). Предполагается, что эта единая валюта могла бы использоваться в сделках между двумя странами для уменьшения зависимости от доллара.

22 января газета Financial Times сообщала, что новую валюту Аргентины и Бразилии предлагается назвать «sur» («юг» с испанского), в проекте не исключено участие других латиноамериканских стран, помимо Бразилии.

Мария Федотова

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