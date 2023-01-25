БРИКС уточнила валютный прогноз

Создание единой валюты БРИКС обсудят в августе 2023 года, заявил министр иностранных дел России Серей Лавров. По его словам, тему поднимут на ближайшей встрече стран-участниц объединения в ЮАР. Ранее создать денежную единицу БРИКС призвал президент Бразилии Лула да Силва. Прежде об этом говорил и российский лидер Владимир Путин. А в ноябре в Евразийской экономической комиссии предложили организовать для новой валюты специальную платежную систему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

Появление у стран БРИКС собственной единицы для торговых расчетов обсуждается уже не первый год. Рассматривались разные варианты, в частности, принятие валюты одной из стран-участниц как основной и даже создание единой корзины БРИКС. Перспективы у идеи есть, но вряд ли денежная единица появится в ближайшие годы, отметил экономист Евгений Миронюк:

«Может появиться некий индикатив, который не будет привязан к курсу доллара, в отличие от других распространенных индикативов. Но здесь важен реальный расчетный курс межнациональных валют, который зависит от товарооборота различных стран между собой. И в данном случае этот индикатив может использоваться как определяющий для расчета стоимости товаров, которые торгуются между государствами. Наиболее существенные шаги, в том числе и расчеты в национальных валютах, предприняли Россия и Китай. Все-таки другие страны достаточно незначительны в плане торгового оборота.

Из рисков, например, стоит отметить то, что в Бразилии слишком большая инфляция, которая в целом может навредить желанию инвесторов рассчитываться в наднациональной валюте или использовать этот индикатив. В целом же этот процесс может занять десятилетия».

Для появления новый валюты необходимо соблюсти несколько условий — создание единого регулятора, затем перевод на новую денежную единицу торговых контрактов и расчетов внутри стран. Потенциально при переходе на новый платежный инструмент значительно сократятся расходы государств на торговые операции. Впрочем, появление валюты — несбыточная идея, считает старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Евгений Горюнов:

«Первая история — это более или менее однородная структура экономики, и этого нет. Второе — все-таки желательно, когда участников такого процесса не так много, чтобы страны были сопоставимы по мощи экономики. А Китай — это Китай, и мы можем сказать, что все остальные страны могут быть с ним сопоставимы, только если их объединить.

Следующее — необходимость создания фактически наднационального органа, который будет заниматься денежно-кредитным регулированием. То есть нужен единый центральный банк для этих стран-участниц БРИКС, и следует определить, как он будет управляться, кто будет иметь там право голоса и как станут распределяться полномочия между участниками всей этой истории. Этого всего тоже нет. Кроме того, если у вас единая валютная зона, то неплохо бы снять ограничения для потоков капитала, иначе тоже возникнут сложности. Очень интересно было бы посмотреть, например, как Индия станет договариваться с Китаем по поводу валютного контроля».

Помимо единой валюты со странами БРИКС, Россия рассматривает создание и других платежных инструментов. Для расчетов с Ираном может использоваться отдельный стейблкойн, заявили в Госдуме.

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Иван Хорушевский