«Руском» собирает по зернышку

Сибирская аграрная группа «Руском» получила в собственность агропредприятие «Восходагро» в Тюменской области, специализирующееся на выращивании зерновых и зернобобовых культур и разведении КРС молочного направления. В активе компании — 5 тыс. га посевных земель и около 1 тыс. голов КРС. Ранее она специализировалась на продаже зерна и принадлежала тюменским предпринимателям Борису Мастуненко и Лео Шмунку — совладельцу крупного молокопереработчика «Золотые луга». По данным местных властей, новый собственник купил актив, чтобы расширить посевные площади для нужд собственных животноводческих предприятий в Тюменской области. Эксперты оценивают стоимость сделки в 300–400 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты оценивают стоимость сделки по покупке «Рус­комом» компании «Восходагро» в 300–400 млн руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Эксперты оценивают стоимость сделки по покупке «Рус­комом» компании «Восходагро» в 300–400 млн руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Совладелец «Рускома» Темури Латария лично (1%) и через принадлежащее ему ООО «Земля» (99%) получил в собственность 100% в тюменском ООО «Восходагро». Компания, специализирующаяся на производстве зерновых и зернобобовых (пшеницы, овса и др.) и выращивании молочных пород КРС, ранее в равных долях принадлежала местным предпринимателям Борису Мастуненко и Лео Шмунку. Последний является совладельцем АО «Золотые луга» — крупного производителя молочной продукции на Урале и в Западной Сибири. Смена собственников «Восходагро» отражена в ЕГРЮЛ от 10 апреля 2023 года.

Группа «Руском» объединяет сельскохозяйственные предприятия в Омской, Тюменской областях и Алтайском крае. В нее, в частности, входят «Морозовская птицефабрика», компании «Рус­ком-агро», «Сибирские колбасы», «Алтайские колбасы» и др. Агропромышленный холдинг, по данным официального сайта, включает земельный фонд для выращивания зерна и кормовых культур (30 тыс. га), комбикормовый завод мощностью 150 тыс. т с элеватором, рассчитанным на 55 тыс. т единовременного хранения корма, свиноводческий комплекс (22 тыс. т свинины в год), производство мяса индейки (17,5 тыс. т в год), сеть магазинов «Мясная лавка „Сибирские колбасы“». Однако эта информация не обновлялась как минимум полгода, следовательно, новые активы в ней не отражены. Выручка ООО «Восходагро», по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году составила 165 млн руб., чистая прибыль — 43,5 млн руб. По сравнению с предыдущим периодом первый финансовый показатель вырос на 4%, второй — сократился на 22%.

В администрации Абатского района Тюменской области о смене собственника расположенного там предприятия узнали две недели назад, сама сделка, по данным властей, произошла в этом году. Как сообщил „Ъ-Сибирь“ замглавы района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Абатского района Валерий Соловейко, «Восходагро» занимается растениеводством и животноводством, но специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и (в небольших объемах) технических культур (рапса и льна). Господин Соловейко рассказал, что ранее у предприятия было 50 тыс. га посевных площадей и большое молочное стадо, но компания постепенно от них отказывалась и сейчас имеет 5 тыс. га и около 1 тыс. голов КРС молочного направления, в том числе чуть больше 300 коров. Собственных мощностей для переработки у «Восходагро», по словам замглавы района, нет, зерно выращивалось для реализации.

Интерес «Рускома» к активу, по информации господина Соловейко, связан в первую очередь с желанием компании увеличить посев сельскохозяйственных культур в регионе для собственных нужд. Он рассказал, что у холдинга господина Латарии уже есть несколько земельных активов в Тюменской области: в Юргинском и Голышмановском районах. Там же расположены две крупные птицефабрики (по выращиванию индеек и бройлеров), хлебокомбинат. «Они увеличивают посевную площадь для собственного потребления. Им не хватает, чтобы полностью обеспечивать себя кормами»,— пояснил мотивы нового инвестора замглавы района. «Руском», как ранее сообщал „Ъ-Сибирь“, с 2016 года развивает в Тюменской области комплексы по производству и переработке мяса индейки. Ранее объем инвестиций в проект назывался на уровне 2,4 млрд руб. Темури Латария не стал комментировать свой интерес к «Восход­агро».

Партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что на фоне сложностей, с которыми с начала года столкнулись сибирские производители зерновых (это проблемы с экспортом и переизбытком зерна в элеваторах), сейчас продажа зерна, которой занимались предыдущие владельцы «Восход­агро», во многом убыточна и менее выгодна, чем самообес­печение. «Производство для собственных целей более целесообразно — при грамотном выстраивании стратегии использования выращенного сырья можно существенно снизить издержки на закупку кормовой базы для животноводческих хозяйств»,— отмечает эксперт. Возможную стоимость сделки он оценивает в 300–400 млн руб. в зависимости от состояния поголовья скота и других факторов производства, например, сельхозтехники, которая есть на балансе предприятия. «Окупаемость вложений в „Восход­агро“ будет зависеть от того, насколько эффективно будут использоваться земли и какой у них коэффициент „усталости“»,— добавил господин Терентьев.

Дарья Решетникова