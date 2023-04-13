На Алтае вступил в законную силу приговор бывшему сотруднику полиции Виталию Тодогошеву, осужденному на 3 года 2 месяца условно за расстрел табуна лошадей. В марте 2021 года, говорится в деле, нетрезвый начальник отделения участковых уполномоченных расстрелял животных, которые мешали ему проехать. Погибли 12 лошадей, в том числе беременные кобылы. В июне прошлого года суд прекратил это резонансное дело из-за примирения экс-полицейского с владельцами животных, которым он возместил ущерб, но прокуратура добилась отмены того решения и пересмотра дела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Верховный суд Республики Алтай (РА) подтвердил законность приговора в отношении бывшего полицейского Виталия Тодогошева. По данным источников „Ъ“, 29 марта 2021 года на участке трассы Талда — Тюнгур были обнаружены трупы застреленных лошадей. Первыми мертвых животных заметили водители проезжающих мимо фур, они сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Погибли 12 лошадей, в том числе беременные кобылы. При этом часть животных умерла на месте расстрела, часть — от полученных ранений позднее в нескольких километрах от места происшествия. Трое владельцев животных оценили ущерб почти в 1,6 млн руб.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Расследуя его, силовики вышли на начальника отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Онгудайскому району Виталия Тодогошева. Из органов полиции дело передали в Следственный комитет России. По данным ведомства, ночью участковый ехал в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Лошадей, которые вышли на трассу и мешали ему проехать, он расстреливал из карабина «Сайга-М3».

По результатам расследования Виталию Тодогошеву предъ­явили обвинение по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба) и ст. 245 УК РФ (жесткое обращение с животными из хулиганских побуждений). Прокурор республики Анатолий Богданчиков внес в адрес Александра Соловьева, возглавлявшего тогда министерство внутренних дел по республике, представление в связи с недостатками в работе по морально-этической и профессиональной подготовке кадров. В пресс-службе алтайского МВД тогда сообщили, что в отношении полицейского организована служебная проверка. В последующем его уволили из органов.

В марте 2022 года уголовное дело поступило на рассмотрение Усть-Коксинского районного суда. В июне того же года он закрыл дело бывшего полицейского с формулировкой «в связи с примирением сторон». В судебном процессе от потерпевших, владельцев животных, поступило ходатайство о прекращении дела в связи с тем, что обвиняемый возместил им причиненный ущерб, от заявленных гражданских исков они отказались.

Как рассказали „Ъ“ в прокуратуре республики, по апелляционному представлению ведомства указанное решение суда было отменено и дело направлено на новое рассмотрение.

В декабре 2022 года райсуд назначил бывшему полицейскому 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев. В суде „Ъ“ сообщили, что Виталий Тодогошев вину в вышеуказанных преступлениях признал в полном объеме. Как рассказали „Ъ“ источники, апелляционная инстанция оставила назначенное бывшему полицейскому наказание без изменения.

Константин Воронов