«В России создают образ нового человека»

Минпросвещения разработало общую концепцию подготовки школьников к службе в армии, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Суть проекта в том, чтобы проводить уроки по начальной военной подготовке с использованием инфраструктуры Минобороны. Речь идет, в частности, о парках «Патриот» и «Авангард». Изучение нового курса НВП начнется уже с 1 сентября 2023 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе традиционно опасается, как бы эти новации не нанесли ущерб основным школьным дисциплинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил на форуме с показательным названием «Новая философия воспитания». Он сообщил аудитории о создании целостной концепции подготовки к службе в армии. Участвуют в этом большом проекте, естественно, Минобороны, а также общество «Знание», Росмолодежь, Минкульт и другие. Суть этого документа не до конца понятна, однако даже при минимальном рассмотрении кое-что проясняется.

Известно, что в учебную программу вернулась начальная военная подготовка. Так вот, обучение этому предмету рекомендовано проводить в парках «Авангард» и «Патриот». О чем идет речь? Наверное, самый главный такой парк расположился в подмосковной Кубинке. Кто был — знает. Грандиозный объект, создан с размахом. Среди основных достопримечательностей главный храм Вооруженных сил РФ.

Там же проходят тренировки «Юнармии». Большинство российского населения, скорее всего, в курсе, что это за организация. Детско-юношеское патриотическое движение. Самое известное мероприятие, которое данная структура провела на территории «Патриота», — штурм деревянного макета Рейхстага. Дело было в феврале 2017 года. Событие имело большой политический и общественный резонанс, в том числе международный.

Германия в то время была еще партнером, причем близким и надежным. Уже бывший канцлер Ангела Меркель выразила недоумение: нынче это парламент свободной страны, а вы его штурмуете, к тому же силами несовершеннолетних. Впрочем, это уже в прошлом. Поэтому возвращаемся в наши дни.

Видимо, нечто подобное предусмотрено указанной выше целостной концепцией. Что же, видимо, уроки НВП образца XXI века засияют новыми яркими красками. Это вам не автоматы разбирать — это уже прямо имитация боевых действий. В каждом регионе должен быть свой парк «Патриот» или «Авангард» — все это должно происходить по всей стране. Плюс к этому новые предметы, «Разговоры о важном», углубленное изучение истории и многое другое.

Так что вот она — философия воспитания. В России создают образ нового человека и гражданина. Останется ли время для остальных дисциплин — вот в чем вопрос. А то как бы не получилось так, что только к армии и подготовят этого самого нового человека. Впрочем, концепция пока, видимо, лишь на бумаге — нужно верить, что будет только лучше. Школьник получит весь необходимый багаж знаний и спокойно отправится служить полностью подготовленным.

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