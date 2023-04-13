Минпросвещения и Минобороны разработали концепцию подготовки к службе в армии

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что его ведомство вместе с Министерством обороны разработало концепцию по подготовке к службе в армии. Он не привел подробностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы подготовили с Министерством обороны, с обществом "Знание", с Росмолодежью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии. Отдельно сегодня и завтра с министрами мы обсудим»,— сказал господин Кравцов на форуме «Новая философия воспитания». Выступление транслировалось на странице общества «Знание» во «ВКонтакте».

В российских школах в 2023 году может появиться курс начальной военной подготовки. Как сообщало Минпросвещения, занятия могут быть введены при одобрении решения родителями. С 1 сентября основы военной подготовки будут введены в российских вузах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Непрерывное военное образование».

Леонид Уварчев