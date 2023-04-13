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Коммерсантъ FM
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МВД объяснило спецоперацией рост штатной численности спецполков и «Грома»

В министерстве внутренних дел РФ заявили, что на численность ведомственных подразделений повлияло участие сотрудников в военной операции РФ на Украине. Заявление МВД опубликовало в ответ на публикации об увеличении штатной численности спецполков и «Грома».

«Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации»,— указали в пресс-центре МВД (цитата — «МВД Медиа»).

Накануне, 12 апреля, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в МВД России создается структура, практически полностью дублирующая функции Росгвардии. Действия ведомства парламентарий назвал «крайне опасными».

До этого, в марте, господин Хинштейн заявил, что МВД активно развивает собственный, альтернативный Росгвардии спецназ (речь тогда шла о подразделении «Гром»). «Если МВД хочет вернуть спецподразделения назад в свое лоно, об этом следует заявить открыто, а не создавать Росгвардию 2:0 втихаря»,— писал господин Хинштейн.

Григорий Лейба

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