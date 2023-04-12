Депутат Хинштейн рассказал о попытках МВД создать «альтернативную Росгвардию»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в МВД России создается структура, практически полностью дублирующая функции Росгвардии, Парламентарий, ранее работавший советником главы Росгвардии Виктора Золотова, назвал подобные действия министерства внутренних дел «крайне опасными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Александра Хинштейна, в Москве и Санкт-Петербурге полицейские спецполки начали перестраивать по образу и подобию ОМОНа. В частности, теперь в них появились снайперы, взрывотехники, высотники. Одновременно резко наращиваются и штаты «омонизированных» спецполков, уточнил парламентарий.

«Полицейское руководство активно "перекупает" личный состав ОМОНов, уговаривая их переходить из Росгвардии в МВД, суля дополнительные надбавки»,— написал депутат ГД в своем Telegram-канале. По его словам, фактически МВД России сейчас предпринимает попытку создания «параллельной Росгвардии».

Господин Хинштейн назвал подобные действия министерства «очень странной» и ведущей к «крайне опасному соперничеству» двух ведомств практикой. Депутат также напомнил о том, что президент России Владимир Путин на коллегии министерства внутренних дел публично заявил о том, что в создании «второй Росгвардии» в настоящее время нет никакой необходимости.

В начале марта господин Хинштейн заявлял о создании в МВД «альтернативного спецназа». Тогда депутат комментировал материал Baza о бойце ОМОН «Зубр» Росгвардии, который пытался перейти в спецназ МВД «Гром». Господин Хинштейн пояснял, что «Гром» после реформы силового блока в 2016 году вошел состав в подразделений по контролю за оборотом наркотиков. По его словам, с конца прошлого года территориальные органы МВД «получили негласную установку: вместо Росгвардии активно использовать "Гром" по всем направлениям работы».

«В МВД неофициально объясняют происходящее заботой о самой Росгвардии, чьи сотрудники активно задействованы в СВО и поэтому, дескать, нуждаются в отдыхе. Однако это лукавство»,— заявлял депутат. Он приводил примеры, когда спецназ МВД «Гром» привлекался к силовым мероприятиям полиции «не по профильной наркотической линии».

5 апреля 2016 года президент России Владимир Путин объявил о создании Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на базе Внутренних войск МВД. Позже структуру переименовали в Росгвардию.

Росгвардия, согласно действующему законодательству, осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. В задачи Росгвардии входят также охрана общественного порядка, охрана особо важных и режимных объектов, организация федерального государственного контроля за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия, а также за обеспечением безопасности объектов ТЭК.

Александр Кислов