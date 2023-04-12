Депутат Хинштейн рассказал о попытках МВД создать «альтернативную Росгвардию»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в МВД России создается структура, практически полностью дублирующая функции Росгвардии, Парламентарий, ранее работавший советником главы Росгвардии Виктора Золотова, назвал подобные действия министерства внутренних дел «крайне опасными».
Александр Хинштейн
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным Александра Хинштейна, в Москве и Санкт-Петербурге полицейские спецполки начали перестраивать по образу и подобию ОМОНа. В частности, теперь в них появились снайперы, взрывотехники, высотники. Одновременно резко наращиваются и штаты «омонизированных» спецполков, уточнил парламентарий.
«Полицейское руководство активно "перекупает" личный состав ОМОНов, уговаривая их переходить из Росгвардии в МВД, суля дополнительные надбавки»,— написал депутат ГД в своем Telegram-канале. По его словам, фактически МВД России сейчас предпринимает попытку создания «параллельной Росгвардии».
Господин Хинштейн назвал подобные действия министерства «очень странной» и ведущей к «крайне опасному соперничеству» двух ведомств практикой. Депутат также напомнил о том, что президент России Владимир Путин на коллегии министерства внутренних дел публично заявил о том, что в создании «второй Росгвардии» в настоящее время нет никакой необходимости.
В начале марта господин Хинштейн заявлял о создании в МВД «альтернативного спецназа». Тогда депутат комментировал материал Baza о бойце ОМОН «Зубр» Росгвардии, который пытался перейти в спецназ МВД «Гром». Господин Хинштейн пояснял, что «Гром» после реформы силового блока в 2016 году вошел состав в подразделений по контролю за оборотом наркотиков. По его словам, с конца прошлого года территориальные органы МВД «получили негласную установку: вместо Росгвардии активно использовать "Гром" по всем направлениям работы».
«В МВД неофициально объясняют происходящее заботой о самой Росгвардии, чьи сотрудники активно задействованы в СВО и поэтому, дескать, нуждаются в отдыхе. Однако это лукавство»,— заявлял депутат. Он приводил примеры, когда спецназ МВД «Гром» привлекался к силовым мероприятиям полиции «не по профильной наркотической линии».
5 апреля 2016 года президент России Владимир Путин объявил о создании Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на базе Внутренних войск МВД. Позже структуру переименовали в Росгвардию.
Росгвардия, согласно действующему законодательству, осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. В задачи Росгвардии входят также охрана общественного порядка, охрана особо важных и режимных объектов, организация федерального государственного контроля за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия, а также за обеспечением безопасности объектов ТЭК.