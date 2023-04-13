ЦБ включил ипотечный маркетплейс ЦИАН в реестр операторов финансовых платформ

Банк России зарегистрировал АО «Финансовая платформа» (принадлежит ЦИАН) в реестре операторов финансовых платформ, сообщается на сайте регулятора. «Финансовая платформа» занимается онлайн одобрением и решениями по ипотеке и потребительским кредитам, следует из информации на сайте маркетплейса. В настоящее время сервис работает в тестовом режиме.

Как сообщали источники «Ъ» в сентябре прошлого года, ЦИАН подал заявку на включение в реестр операторов финансовых платформ ЦБ в конце 2021 года. По информации собеседников «Ъ», группа планирует создавать нишевой ипотечный маркетплейс. Для этого гендиректор и совладелец ЦИАН Максим Мельников в середине 2021 года года создал АО «Финансовая платформа» с уставным капиталом 100 млн руб., однако в декабре того же года компания уменьшила уставный капитал до 100 тыс. руб., сообщили источники.

Закон «О финансовых платформах» вступил в силу в июле 2020 года. Согласно ему, минимальный размер капитала оператора маркетплейса должен составлять более 100 млн руб., он должен быть акционерным обществом и не может совмещать свою деятельность с банковской. Решение о включении заявителя принимается в течение 30 рабочих дней после предоставления им всех необходимых документов.

В настоящее время в реестре операторов финансовых платформ зарегистрированы маркетплейс Мосбиржи «Финуслуги», «ВТБ регистратор», депозитарий «Инфинитум», маркетплейс «Сравни.ру», «Открытый финансовый маркетплейс», «Открытые цифровые решения», «Банки.ру» и АО «Финфорт МП».

Эрдни Кагалтынов