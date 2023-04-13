Президент Microsoft: российская разведка и ЧВК «Вагнер» внедряются в геймерские сообщества

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что разведка РФ и частная военная компания «Вагнер» проникают в игровые сообщества и используют их как хабы для распространения информации. При этом компании неизвестно, имеют ли российские структуры отношение к недавним утечкам из Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брэд Смит

Фото: Pedro Nunes / Reuters Брэд Смит

Фото: Pedro Nunes / Reuters

«Группа анализа цифровых угроз Microsoft выявляла попытки русских проникнуть в некоторые игровые сообщества (в соцсетях и Discord.—

"Ъ"). Мы уведомляли правительство об этом... Это были группа "Вагнера" и российская разведка»,— заявил господин Смит на международном экономическом саммите, организованном Semafor. Видео выступления опубликовано в аккаунте Semafor в Twitter.

Комментировать возможную причастность россиян к утечкам данных из Пентагона господин Смит отказался, но заметил, что игровые сообщества «случайно оказались отличным местом для того, чтобы разместить информацию, которую потом нашли журналисты». «Это канал Discord о Minecraft и другие»,— сказал он.

Секретные данные Пентагона американские журналисты обнаружили в соцсетях на прошлой неделе. По данным The Washington Post, первоначально — еще в конце февраля — документы появились на платформе Discord, популярной среди любителей компьютерных игр.

Позднее журналисты Politico заявили, что файл, где содержатся данные о потерях сторон в украинском конфликте, редактировали по мере его распространения в сети. Поздние версии документа, оказавшиеся в соцсетях, отличаются от той, что появилась в Discord и предположительно была «первой».

Подробнее о том, что в утечках правда, а что нет — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Григорий Лейба