Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Microsoft: российская разведка и ЧВК «Вагнер» внедряются в геймерские сообщества

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что разведка РФ и частная военная компания «Вагнер» проникают в игровые сообщества и используют их как хабы для распространения информации. При этом компании неизвестно, имеют ли российские структуры отношение к недавним утечкам из Пентагона.

Брэд Смит

Брэд Смит

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Брэд Смит

Фото: Pedro Nunes / Reuters

«Группа анализа цифровых угроз Microsoft выявляла попытки русских проникнуть в некоторые игровые сообщества (в соцсетях и Discord.—

"Ъ"). Мы уведомляли правительство об этом... Это были группа "Вагнера" и российская разведка»,— заявил господин Смит на международном экономическом саммите, организованном Semafor. Видео выступления опубликовано в аккаунте Semafor в Twitter.

Комментировать возможную причастность россиян к утечкам данных из Пентагона господин Смит отказался, но заметил, что игровые сообщества «случайно оказались отличным местом для того, чтобы разместить информацию, которую потом нашли журналисты». «Это канал Discord о Minecraft и другие»,— сказал он.

Секретные данные Пентагона американские журналисты обнаружили в соцсетях на прошлой неделе. По данным The Washington Post, первоначально — еще в конце февраля — документы появились на платформе Discord, популярной среди любителей компьютерных игр.

Позднее журналисты Politico заявили, что файл, где содержатся данные о потерях сторон в украинском конфликте, редактировали по мере его распространения в сети. Поздние версии документа, оказавшиеся в соцсетях, отличаются от той, что появилась в Discord и предположительно была «первой».

Подробнее о том, что в утечках правда, а что нет — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...