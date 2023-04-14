Прокатная десятка

13 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых французская драма «Звезды в полдень», получившая Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, и российский криминальный триллер «Зоськина заправка». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Звезды в полдень
- Режиссер: Клер Дени
- В ролях: Джо Элвин, Маргарет Куэлли, Бенни Сэфди, Дэнни Рамирес
- Жанр: триллер, драма, мелодрама / Франция, Панама, США / 135 мин.
- В прокате: с 13 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Никарагуа, пандемия, диктатура, скоро выборы. Возможно, выборов не будет или они будут фальсифицированы — неважно: американская журналистка Триш надеется к этому времени быть уже далеко отсюда. Сейчас она живет в какой-то дыре, пьет ром, спит с теми, кто может заплатить в долларах или оказать ей какие-то услуги; если повезет — с теми, у кого в гостинице есть кондиционер. Здесь очень жарко. И тропические ливни. И люди с автоматами, на которых уже почти никто не обращает внимания. И протестные плакаты "Нет узурпации власти". Триш знакомится с Дэниелом, британским бизнесменом, и, похоже, теперь уже она может оказать ему услугу и предостеречь от опасных связей. Может быть, вместе они смогут выбраться из этого ада…
Она — ехидная, злая, безбашенная, отчаянная, никогда не говорит что думает, написала "глупую статью о похищениях и казнях" и теперь расхлебывает последствия. Улыбается крупным чиновникам, подмахивает мелким, ищет деньги на билет, пытается вернуть свой конфискованный паспорт… Британский бизнесмен — красавчик, витающий в облаках,— тоже, очевидно, не говорит всей правды… Этим двоим, Триш и Дэниелу, просто не на кого больше рассчитывать. Все врут, но с некоторыми приятно спать, а с другими не очень. Так что они попытаются быть вместе, пока ЦРУ не разлучит их».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Тихая американка».
Черный лотос
- Режиссер: Тодор Чапканов
- В ролях: Рико Верховен, Фрэнк Грилло, Мари Домпнье, Петер Францен
- Жанр: боевик, триллер / США, Нидерланды / 90 мин.
- Слоган: «Когда есть за что сражаться»
- В прокате: с 13 апреля
Кинопрокатчик «Global Film»: «Офицер спецназа Маттео Доннер пытается справиться с чувством вины после гибели лучшего друга в ходе совместного задания. После скитаний по миру он возвращается в Амстердам, где его вовлекают в противостояние городских банд. Доннер должен спасти похищенную дочь своего погибшего товарища».
Земля Алькаррас
- Режиссеры: Карла Симон, Соня Кастело
- В ролях: Жозеп Абад, Жорди Пужоль Дольсет, Анна Отин, Альберт Бош
- Жанр: драма / Испания, Италия / 120 мин.
- Слоган: «Спасти сад, сохранить семью»
- В прокате: с 13 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Маленькая Айрис (Аинет Жуну) вместе с двоюродными братьями Пере и Пау (Жоэль и Исаак Ровира) играет в раздраконенной развалюхе лазурного цвета. Дети воображают космические одиссеи вдалеке от земной рутины, которая вот-вот настигнет и очаровательных фантазеров, и их родителей, и остальных родственников — вплоть до дедушки Рохелио (Жозеп Абад), еще помнящего гражданскую войну в Испании.
Если закат аристократического рая в "Вишневом саду" знаменовало прибытие поезда, то фермерскую идиллию "Земли Алькаррас" сотрясает явление экскаватора. Подцепив Citroen 2CV, как подгнивший плод, он оставляет местных детей без любимой игровой площадки. Взрослые, занятые сбором персиков на семейной плантации, поначалу отмахиваются от их расстроенных криков, но вскоре и сами лишатся чего-то важного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Это было навсегда, пока не кончились персики».
Возвращение в Сеул
- Режиссер: Дэви Шу
- В ролях: Пак Чи-мин, О Гван-нок, Гука Хан, Ким Сон-ён
- Жанр: драма / Франция, Германия, Бельгия, Южная Корея, Румыния, Камбоджа, Катар / 119 мин.
- В прокате: с 13 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для того чтобы куда-то вернуться, это место сначала надо оставить. В случае главной героини фильма Фредди (художница Пак Чи Мин в своей дебютной кинороли) это произошло помимо ее воли. В младенчестве девочку, которую тогда звали Eн Хи, биологические родители отдали на усыновление, и ее вырастила пара из Франции, давшая ей совершенно французское имя Фредерика Бенуа и привившая соответствующие язык и культуру. Поэтому и приезд Фредди в Сеул 25 лет спустя трудно назвать в полном смысле возвращением: она приезжает на историческую родину впервые и, по собственным словам, экспромтом — просто рейс в Токио, куда она направлялась, отменили из-за тайфуна, а надо же на что-то потратить две недели отпуска.
Каждый встречный, начиная с работающей на ресепшене в скромной гостинице Тены (Гука Хан), которая становится для Фредди переводчицей, проводницей и почти подругой, с ходу предполагает, что она приехала в Корею, чтобы найти свою семью и припасть к корням. Но сама Фредди, резкая, колючая, предпочитающая скорее отталкивать людей, нежели привлекать, утверждает, что это ее не интересует. В центр усыновления она в итоге отправляется как будто под дулом пистолета… Первые трещины по выстроенному Фредди фасаду идут, когда она узнает, что кровная мать отказалась выходить с ней на связь».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Корни привередливые».
Зоськина заправка
- Режиссер: Наталья Углицких
- В ролях: Зоя Бербер, Григорий Сиятвинда, Александр Самойленко, Никандр Кирьянов
- Жанр: триллер, криминал, драма / Россия / 90 мин.
- Слоган: «Чувства убивают»
- В прокате: с 13 апреля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «На одинокой зимней АЗС заправщица Зося мечтает о принце на белом коне, любви и приключениях. Сможет ли она выжить, если все ее мечты сбудутся?»
Мгла
- Режиссер: Гийом Никлу
- В ролях: Анжель Мак, Атик, Ахмед Абдель Лауи, Килиан Лармони, Мервей Нсомби
- Жанр: ужасы, фэнтези, драма / Франция / 89 мин.
- Слоган: «Тьма поглотит тебя»
- В прокате: с 6 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Первичная ячейка общества — многоквартирный дом в парижском пригороде среднего уровня убожества… Естественно, живут там люди всех цветов радуги и весьма скромного достатка. Однажды они обнаруживают, что мобильная связь вырубилась, телевизоры погасли, а за окном ничего не разглядеть. "Пропала башня",— шепчутся они. Фильм в оригинале называется "Башня", но о какой башне идет речь, непонятно. То ли о таком же соседнем человейнике, то ли об Эйфелевой башне, которую можно разглядеть вдали. Сгустившаяся вокруг мгла не только липко-непроницаема, но еще и смертоносна. Неаккуратно высунулся во мглу один мужик, и — оба-на — в руках его спутников остается отрезанная нога экспериментатора. Ампутации происходят безболезненно: старушка, разыскивающая своего котика, так и не заметила, что руки-то у нее нет.
Гражданское общество мгновенно начинает самоорганизовываться по расовому принципу то ли в отряды самообороны, то ли в этнические банды. Белые к белым, черные к черным, арабы к арабам. Кто-то меланхолично жжет крупные купюры, кто-то проверяет бездонность мглы, выбрасывая в окно монитор, до первой крови недалеко».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ужас мглою башню кроет».
Три мушкетера: Д`Артаньян
- Режиссер: Мартин Бурбулон
- В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин
- Жанр: боевик, приключения, история / Франция, Германия, Испания / 121 мин.
- В прокате: с 6 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Франсуа Сивилю, играющему "юного" гасконца д`Артаньяна, 33 года, и остальные персонажи тоже значительно повзрослели. Глядя на 56-летнего седого Атоса (Венсан Кассель) и 48-летнего Арамиса (Ромен Дюрис), начинаешь как никогда сочувствовать этим взрослым дяденькам, которых судьба-злодейка держит на низших ступеньках армейской карьерной лестницы.
Неудивительно, знаете ли, что Атос столько пьет, а Арамис даже на дуэлях дерется с видом крайней усталости от этой проклятой жизни. Портос (Пио Мармай) в свои 38 лет по сравнению с ними относительно молод, хотя под буйной растительностью на его лице этого все равно не разглядишь. Сюжет, разумеется, тоже претерпел значительные преобразования. Начать с того, что в первые пять минут экранного времени, еще до титров, д`Артаньяна хоронят живьем… Из могилы бравый гасконец, естественно, выбирается и продолжает свой путь в Париж. Там некоторое время все идет по знакомой дорожке: он случайно сталкивается с тремя мушкетерами и получает три вызова на дуэль, которые становятся началом прекрасной дружбы. Но она так и не успевает толком вызреть, поскольку сценаристы вновь отбрасывают книгу и погружаются в пучины политических интриг и религиозных конфликтов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пому-пому-помучаемся мы на своем веку».
Бюро магических услуг
- Режиссер: Джеффри Уокер
- В ролях: Патрик Гибсон, Кристоф Вальц, Сэм Нил, Миранда Отто, Дэймон Херриман
- Жанр: фэнтези / Австралия / 117 мин.
- В прокате: с 6 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Пол (Патрик Гибсон), впопыхах выскочивший из дома, опаздывает на собеседование. И было бы куда спешить: он надеется устроиться на работу всего лишь официантом в кафе, но и таких желающих оказывается целая очередь. Не успевает Пол в нее встать, как его отвлекает разговором странноватый мужчина, который утверждает, что был его преподавателем, несмотря на то что юноша его совсем не узнает, а потом пробегающая мимо собака утаскивает шарф Пола. Из-за всей этой суеты он упускает место в очереди и, соответственно, работу…
Распахнутую дверь с надписью "Для соискателей" Пол обнаруживает в переулке, куда забредает в поисках шарфа. Зайдя в нее наудачу, он попадает на собеседование в фирму J.W. Wells & Co. Проходит оно крайне странно и скорее напоминает абсурдистскую пьесу, но генеральный директор компании, мистер Хамфри Уэллс (Кристоф Вальц), явно проникается к молодому человеку симпатией, которую, впрочем, его коллеги совершенно не разделяют. Несмотря на это, Пола все-таки принимают на работу… Очень скоро Пол выяснит, что J.W. Wells & Co — семейная фирма магов, которая занимается организацией мнимых "случайностей", благодаря которым люди встречают любовь, находят работу мечты или, например, обретают вновь давно потерянных родственников».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бюро сценических услуг».
Наводнение
- Режиссер: Иван И. Твердовский
- В ролях: Анна Слю, Софья Шидловская, Максим Щеголев, Влад Прохоров
- Жанр: драма / Россия / 97 мин.
- В прокате: с 6 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Поверх сюжета Замятина Твердовский чертит свою собственную схему цитат и аллюзий….
Действие этого "Наводнения" происходит в замкнутом пространстве загородного пансионата с несколькими бассейнами, в том числе и открытым. Здесь под надзором бездетной пары тренеров Софьи и Трофима (Анна Слю и Максим Щеголев) тренируется смешанная команда старшеклассников; в ее составе — немая Аня, племянница Софьи, сирота, потерявшая дар речи после смерти матери. Аня бегает с парнями в сауну (со служебного расследования этого происшествия начинается фильм), также за ней ухаживает положительный мальчик из команды — но, в соответствии с текстом первоисточника, сексом с ней определенно занимается только один человек. Муж Софьи, Трофим.
При всей своей шокирующей актуальности "Наводнение" не выглядит снятым "на злобу дня". Если буквальная экранизация рассказа Замятина органично смотрелась в 90-х, то снятый Твердовским фильм кажется бомбой из самого начала 2010-х… Но жестокость происходящего в кадре сбалансирована у Твердовского условностью сценографии; а самое страшное тут — не сцена убийства или изнасилования, а "физическая" игра Анны Слю, чье лицо становится буквально пластическим материалом, по которому пробегают волны-судороги истерических гримас».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Несвободное плавание».
Профессор и призрачный убийца
- Режиссер: Джордж Галло
- В ролях: Коул Хаузер, Морган Фриман, Мюриэль Хилейр, Вернон Дэвис
- Жанр: триллер, криминал, детектив / США / 92 мин.
- Слоган: «Чтобы разгадать тайну, взгляни на мир его глазами»
- В прокате: с 6 апреля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Полиции разных стран сталкиваются с серией загадочных и жестоких убийств, похожих на ритуальные. Расследования неизменно заходят в тупик, поскольку убийца исчезает с места преступления, словно призрак. Взявшись за дело, детектив Бойд знакомится с университетским профессором Мэклзом, изучающим древние магические культы, в которых для получения поддержки темных сил практикуются человеческие жертвоприношения. Теперь профессору предстоит окунуться в глубины психологии убийц и раскрыть тайну, стоящую за жестокими преступлениями».