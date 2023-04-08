Бюро сценических услуг

В прокат вышло «Бюро магических услуг» (The Portable Door) австралийского режиссера Джеффри Уокера — экранизация первой книги из серии фэнтези-романов британского писателя Тома Холта. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сложные отношения главного героя (Патрик Гибсон) с дверьми развивают сюжет фильма

Фото: MEP Capital Сложные отношения главного героя (Патрик Гибсон) с дверьми развивают сюжет фильма

Фото: MEP Capital

Еще до того, как пойдут открывающие титры фильма, на экране появится напечатанный мелким шрифтом текст, который зрители, конечно, не успевают прочитать. В конце этого текста мигают кнопки «Согласен» и «Не согласен», хорошо всем знакомые по множеству веб-сайтов, от интернет-магазинов до государственных сервисов. Однако «Бюро магических услуг» — не интерактивное кино, поэтому по-настоящему вашим согласием на просмотр оно не интересуется. Кнопка «Согласен» загорается сама собой, и в следующий раз об этом странном коротком прологе и авторы, и зрители вспомнят, когда больше половины фильма останется позади.

А пока мы знакомимся с молодым лондонцем Полом Карпентером (Патрик Гибсон), вчерашним студентом, который переживает явно не самый удачный день в своей жизни. Будильник сломался, тостер загорелся, шнурки порвались, на штанах обнаружилось пятно — и теперь Пол, впопыхах выскочивший из дома, опаздывает на собеседование. И было бы куда спешить: он надеется устроиться на работу всего лишь официантом в кафе, но и таких желающих оказывается целая очередь. Не успевает Пол в нее встать, как его отвлекает разговором странноватый мужчина, который утверждает, что был его преподавателем, несмотря на то что юноша его совсем не узнает, а потом пробегающая мимо собака утаскивает шарф Пола. Из-за всей этой суеты он упускает место в очереди и, соответственно, работу.

Однако, как известно, если в одном месте захлопывается окно, то в другом непременно открывается дверь. Именно распахнутую дверь с надписью «Для соискателей» Пол обнаруживает в переулке, куда забредает в поисках шарфа. Зайдя в нее наудачу, он попадает на собеседование в фирму J.W. Wells & Co. Проходит оно крайне странно и скорее напоминает абсурдистскую пьесу, но генеральный директор компании, мистер Хамфри Уэллс (Кристоф Вальц), явно проникается к молодому человеку симпатией, которую, впрочем, его коллеги совершенно не разделяют. Несмотря на это, Пола все-таки принимают на работу, хотя у него так и не получается выяснить, чем же занимается компания.

Британский юрист и писатель Том Холт сочиняет так называемое юмористическое фэнтези, благодаря чему его, конечно, сравнивают с Терри Пратчеттом и Джоан Роулинг. Параллели с «Гарри Поттером» — первое, что приходит на ум при просмотре «Бюро магических услуг». Пол Карпентер постарше мальчика, который выжил, вместо колдовской школы Хогвартс здесь — колдовской офис в лондонском Сити, а юмор совсем не детский, но речь тоже пойдет о том, как ничем вроде не примечательный паренек обретает способность преображать мир, а вместе с ней — веру в себя.

Очень скоро Пол выяснит, что J.W. Wells & Co — семейная фирма магов (эту идею Томас Холт позаимствовал из комической оперы Гилберта и Салливана «Чародей»), которая занимается организацией мнимых «случайностей», благодаря которым люди встречают любовь, находят работу мечты или, например, обретают вновь давно потерянных родственников. Особенно хороша в этом такая же, как он, начинающая сотрудница Софи (Софи Уайлд), здешняя «Гермиона». Сам же Пол сначала попадает под начальство раздражительного мистера Таннера (Сэм Нил), который нагружает его бессмысленной работой, но потом получает ответственное задание от самого мистера Уэллса — найти некую передвижную дверь, которую тот потерял (в честь нее назван литературный первоисточник и фильм в оригинале). В процессе герой, разумеется, обнаружит кроме самой этой двери еще много необычного, а зрители наконец поймут, на что намекал «контракт» в первых кадрах картины.

Главное, на чем держится «Бюро…»,— это актерский ансамбль, в котором солируют, естественно, Кристоф Вальц и Сэм Нил, но и молодые исполнители не теряются на их фоне. Кроме того, на экране — вполне убедительный мир, в котором магические элементы органично вплетаются в повседневную городскую жизнь и корпоративную рутину, отдающую порой почти кафкианским безумием. С «Гарри Поттером» и его всемирной славой этот фильм, конечно, вряд ли сможет потягаться (хотя в цикле про J.W. Wells & Co семь книг, он вряд ли получит продолжение), но за два часа в стенах конторы за волшебной дверью по крайней мере не соскучишься.