Спрос на квартиры в новостройках упал на 38% за год в Петербурге

За последний год в Петербурге на 38% сократились продажи квартир и апартаментов в новостройках. Март по числу продаж оказался лучше февраля 2023 года, но хуже марта 2022 года. Об этом 13 апреля рассказали в пресс-службе портала Dataflat.ru.

Как отметили эксперты, средний бюджет покупки, несмотря на падение спроса, вырос на 24%, а средняя площадь покупаемых квартир — на 14%. За минувший март в Петербурге было продано 3,4 тыс. квартир на сумму 32,7 млрд руб. Продажи в городе по сравнению с прошлым годом сократились на 50%, а выручка — на 38%.

Показатели в Ленобласти также упали за год. Так, было приобретено 1,6 тыс. квартир на 6,1 млрд руб. Выручка с продажи жилья в новостройках области сократилась на 38%. При этом средняя цена на квартиру за год выросла на 22%.

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