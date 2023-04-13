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В гидрометцентре Кубани рассказали о погоде на Пасху

В Краснодаре и крае на Пасху, 16 апреля, ожидается теплая и сухая погода с температурой воздуха до 19 градусов, рассказала «РБК Краснодар» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

«Температура воздуха по всей территории края от 14 до 19 градусов. Ветра сильного не будет»,— уточнила специалист.

В пятницу и субботу, 14 и 15 апреля, в крае ожидаются дожди. К ночи воскресенья осадки прекратятся. На следующей неделе существенных изменений погоды ожидать не стоит, резюмировала Светлана Попова.

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Наталья Решетняк

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