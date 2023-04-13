Знакомого Дарьи Треповой отправили под домашний арест за укрывательство

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 10 июня Дмитрия Касинцева. В пресс-службе петербургских судов уточнили, что меру пресечения избрали в рамках уголовного дела по статье о несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК). По данным СМИ, Дмитрий Касинцев укрывал в своей квартире Дарью Трепову, арестованную по делу о теракте против военного корреспондента и блогера Владлена Татарского (настоящие имя Максим Фомин).

По информации следствия, пишут «Известия», Дмитрий Касинцев знал о причастности Дарьи Треповой ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Тем не менее он пустил Дарью Трепову в дом и не уведомил об этом правоохранительные органы.

6 апреля в разговоре с «Известиями» мать Дмитрия Касинцева сообщила, что он никогда не упоминал о знакомстве с обвиняемой, однако знал ее мужа Дмитрия Рылова.

Взрыв в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате погиб Владлен Татарский; еще 42 человека, находившихся в момент взрыва в кафе, обратились за медицинской помощью. 4 апреля Дарью Трепову арестовал Басманный суд Москвы. 8 апреля двухмесячный арест девушки вступил в силу.

Сегодня, 13 апреля, ФСБ распространила новое заявление о теракте. Спецслужба утверждает, что организаторами взрыва были украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры. По данным ФСБ, теракт спланировал гражданин Украины Юрий Денисов. Он уехал из страны после взрыва.

Подробнее — в материале «Ъ» «К военкору проложили украинский след».