ФСБ: теракт против Татарского совершен после призывов лидеров ФБК Волкова и Жданова

Федеральная служба безопасности распространила новое заявление о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. По утверждению ФСБ, организаторами теракта были украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Волков и Иван Жданов

Фото: instagram.com / ioannzh Леонид Волков и Иван Жданов

Фото: instagram.com / ioannzh

Как считают в спецслужбе, 26-летняя гражданка РФ Дарья Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к подрывной деятельности (оба объявлены иноагентами, ФБК признан экстремистским, запрещен в РФ). Сейчас Дарья Трепова находится под арестом в московском СИЗО.

Совместно с Дарьей Треповой теракт, по данным ФСБ, готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Он, по сведениям спецслужбы, посредством сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство. Взрывчатка, по версии следствия, находилась в статуэтке, которую Дарья Трепова передала Владлену Татарскому. Это произошло во время лекции военкора в петербургском кафе Street Food Bar 2 апреля.

Юрий Денисов в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в Московский регион, где собирал сведения о Владлене Татарском, сообщает ФСБ. После совершения теракта, по данным спецслужбы, 3 апреля он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура объявления Юрия Денисова в международный розыск.

В результате взрыва в кафе Street Food Bar 2 апреля погиб только Владлен Татарский. По данным Минздрава РФ на 4 апреля, 42 человека, находившихся в момент взрыва в кафе, обратились за медицинской помощью. Уголовное дело расследуется главным следственным управлением СКР по статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1).

Что рассказывали на похоронах Владлена Татарского — в материале «Ъ» «Он был больше войны».