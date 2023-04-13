Lexus анонсировал новое поколение минивэна LM

Компания Lexus анонсировала новое поколение минивэна LM — автомобиль дебютирует весной 2023 года.

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Фото: Lexus Lexus LM

Фото: Lexus

Никакой информации о новинке, кроме единственной фотографии-тизера, нет. Ожидается, что модель сохранит в своей основе минивэн Toyota Alphard, но получит особое оформление кузова в фирменном стиле современных Lexus, а также более богатую отделку и оснащение салона.

Официальная премьера Lexus LM второго поколения, который появится на европейском рынке, состоится 18 апреля на международном автосалоне в Шанхае. Напомним, первый в истории марки минивэн был представлен весной 2019 года и продавался только в Китае.

Максим Вершинин

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