Замглавы Минцифры Шойтов выступил за право на отказ от таргетированной рекламы

У пользователей должно быть право на отказ от передачи данных для таргетированной рекламы, считает замглавы Минцифры Александр Шойтов. Вместе с тем он считает допустимым сбор данных в интересах национальной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я бы здесь провел условную границу. Когда мы собираем данные или (проводим.— "Ъ") социальный скоринг для каких-то вопросов национальной безопасности — это одна история, или для борьбы с мошенничеством. Да, нужно собирать, но при этом очень хорошо эти системы защищать»,— сказал господин Шойтов на конференции Data Fusion. Трансляция велась на сайте конференции.

Министр, рассуждая о сборе данных компаниями, предположил, что нужно дать возможность гражданам самим делать выбор на этот счет. «Кто-то хочет получать определенную, даже, в конце концов, таргетированную рекламу по каким-то направлениям. <...> Если у него такое право и возможность полностью реализованы, дифференцированно сказать: "Я вот это хочу, это не хочу, это не хочу", а кто-то может сказать: "Я не хочу ничего" — в этом случае, когда мы говорим уже о таком массовом применении, вот такие возможности должны быть обеспечены»,— добавил господин Шойтов.

Как сообщали ранее TenChat и Roistat, более 80% российских рекламодателей говорят о снижении эффективности и росте стоимости привлечения клиентов в интернете. Основной причиной стал уход привычных иностранных рекламных платформ. Далеко не все нашли и смогли освоить отечественные аналоги.

Подробнее о стоимости привлечения клиентов в интернете — в материале «Ъ» «Рекламодатели выпали из контекстной».

Леонид Уварчев