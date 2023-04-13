Интенсивность извержения вулкана Шивелуч на Камчатке снизилась

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке продолжается третьи сутки. Его интенсивность снизилась, но не исключены пепловые выбросы на 5–6 км, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Эксперты фиксируют сотни локальных землетрясений и «непрерывное спазматическое вулканическое дрожание». «Зафиксировано несколько поверхностных событий, которые, возможно, сопровождали пепловые выбросы до высоты 5 км и сход обломочных лавин. Продолжалось постоянное истечение газопепловой струи, достигающей высоты 5–6 км, интенсивность которого постепенно снижается»,— говорится в сообщении Камчатского филиала ЕГС РАН в Telegram. Отмечается, что вулкан «плотно закрыт облаками», поэтому проводить оценку пепловой обстановки можно только по спутниковым данным.

Вулкан Шивелуч начал извергаться 10 апреля. Близлежащие населенные пункты накрыли пеплопады, которые стали сильнейшими за последние 60 лет. Толщина слоя пепла накануне, 12 апреля, достигала 20 см.

Подробнее о последствиях извержения — в материале «Ъ» «Облачно, возможны осадки в виде пепла».

Леонид Уварчев