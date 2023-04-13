Турецкая компания Agropro намерена построить в Башкирии завод по производству оборудования

Турецкая компания Agropro планирует запустить в Башкирии производство оборудования для зернохранилищ, чистки и сушки семян и выпуска круп и муки. Сумма вложений оценивается в 7 млрд руб. Проект обсуждался на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщили в его пресс-службе.

Корпорация развития Башкирии представила инвестору площадки для строительства в индустриальных парках «Уфимский» и на территории особой экономической зоны «Алга». Проект будет представлен на «Инвестчасе» для обсуждения мер поддержки со стороны республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2020 года компания Agropro заявляла о желании построить в Татарстане завод по производству муки, подписав соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций». О реализации инвестпроекта не сообщалось.

Карина Мамаева

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