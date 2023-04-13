Производитель овощей «СБ-Агро» из Адыгеи инициировал самобанкротство

Арбитражный суд Республики Адыгея ввел процедуру наблюдения в отношении производителя органических продуктов — ООО «СБ-Агро». Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел. Временным управляющим утверждена Ольга Едыгова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Предприятие обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве 1 марта 2023 года. Свое требование общество обосновало наличием у него задолженности перед кредиторами (сумма не указана).

«В судебном заседании судом установлен факт неспособности ООО "СБ-Агро" в течение длительного времени (более трех месяцев) удовлетворить требования кредиторов в сумме более 300 тыс. руб., то есть должник имеет признаки банкротства, в связи с чем поданное заявление подлежит удовлетворению»,— говорится в судебном акте.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СБ-Агро» зарегистрировано как предприятие по выращиванию овощей в 2015 году в Адыгее. 50% доли в УК принадлежит московскому ООО «Аг-Инвест», 43,99% — бизнесмену Марату Абагагову. По итогам 2022 года общество показало убыток 435 тыс. руб.

На сайте «СБ-Агро» указано, что компания осуществляет производство полного цикла экологически чистых продуктов по современным европейским стандартам качества и технологиям. Предприятие имеет в собственности 85 га cельскохозяйственных земель и сад фундука. В ассортимент входят редис, салат руккола, салат айсберг, салат романо, чеснок и другая зелень.

Агрокомплекс выпускал продукцию под брендами «Эко Кубань» и «Моя Кубань».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2018 году компания «СБ-Агро» приступила к реализации инвестиционного проекта в Республике Адыгея по строительству комплекса по выращиванию и упаковке экологически чистых овощей стоимостью свыше 0,5 млрд руб. Соглашение о создании сельхозпредприятия между Кабинетом министров республики и компанией было подписано на РИФ-2018.

Сообщалось, что «СБ-Агро» уже запустила две теплицы общей площадью 1 га под рассаду, установила систему орошения на 40 га под выращивание овощей в открытом грунте, а также укомплектовала упаковочные цеха мощностью более трех тонн в смену. Кроме того, на тот момент была создана система очистки воды, смонтированы холодильные установки и оборудование, позволяющее заполнять упаковку азотно-углеродной смесью. Вложения инвестора, по данным властей республики, превысили 360 млн руб. В результате полной реализации проекта должны были построить более 20 га теплиц и подготовлено 70 га под выращивание овощей в открытом грунте.

Наталья Решетняк

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