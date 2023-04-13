Universal Music потребовала заблокировать доступ ИИ-компаний к песням в стриминговых сервисах

Один из крупнейших в мире рекорд-лейблов Universal Music Group (UMG) потребовал от стриминговых сервисов заблокировать доступ к размещенным там трекам для разработчиков чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на электронные письма, оказавшиеся в ее распоряжении. В частности, такие письма были направлены стриминговым сервисам Spotify и Apple Music. UMG подтвердила FT факт рассылки писем с подобным содержанием.

UMG обеспокоена тем, что чат-боты, которые все шире применяются в последнее время, будут использовать мелодии и тексты песен из сервисов, чтобы научиться самим писать подобную музыку. Компания отметила, что тем самым она хочет защитить собственные права и права исполнителей, которые с ней сотрудничают. Уже сейчас есть ИИ-сервисы, которые создают музыку по текстовому описанию, например MusicLM от Google. Правда, этого сервиса нет в открытом доступе, в том числе и потому, что разработчики обнаружили, что примерно 1% создаваемой им музыки напрямую копирует уже существующие композиции.

Яна Рождественская