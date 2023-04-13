Воздух Узбекистана попал в цифровой мониторинг

«МегаФон» запустил в Узбекистане цифровую систему контроля воздуха. Решение «МегаФон Экология» будет контролировать качество атмосферного воздуха на территории города Ахангаран. Это первый подобный проект российского оператора за рубежом.
Комплекс автоматизированного мониторинга «МегаФон Экология» состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Оборудование установлено около социально значимого объекта инфраструктуры города Ахангаран — детского спортивного стадиона.
Для мониторинга выбраны приоритетные показатели. Отслеживается концентрация в атмосферном воздухе взвешенных частиц (например, пыль), диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.
Замеры проводятся каждые пять минут, показатели в режиме реального времени передаются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете, развернутом на платформе «МегаФон Экология». Также в автоматическом режиме настроена передача данных в контролирующий государственный орган Узбекистана — Госкомэкологию.
«"МегаФон Экология" успешно работает в ряде российских регионов. Мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повысить качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски»,— отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.
Она напомнила, что сегодня большинство стран активно развивает законодательство в области защиты окружающей среды, обязывая крупные промышленные предприятия устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов, а также осуществлять мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов, на территории которых расположены такие предприятия. «Справиться с этой задачей помогают цифровые решения»,— подчеркнула Наталья Талдыкина.
«В ближайшем будущем на платформе "МегаФон Экология" будут агрегироваться не только данные от автоматического поста мониторинга в городе Ахангаран, но и данные от системы автоматического контроля выбросов предприятия. Таким образом, получая полную информацию о состоянии атмосферного воздуха в реальном времени, мы сможем минимизировать риски в данном направлении»,— добавил генеральный директор АО «Ахангаранцемент» Юрий Усольцев.
В 2021 году оператор запатентовал платформу экомониторинга, работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.
Megafon.ru
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