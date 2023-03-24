Автомобили, попадающие под «налог на роскошь» в 2023 году

Как рассчитывается транспортный налог в России, за какие машины надо платить повышенную пошлину, возможно ли снизить сумму — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Что такое «налог на роскошь» для автомобилистов

Увеличенный налог на премиальные марки авто, или «налог на роскошь», существует с 2014 года. Раньше к этой категории относились транспортные средства дороже 3 млн руб., однако в марте 2022 года Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым минимальная стоимость увеличилась до 10 млн руб. Соответствующее решение стало одной из антикризисных мер поддержки населения в условиях санкций против России. Текущие изменения касаются автовладельцев, которые совершили покупку после 1 января 2022 года.

За какие машины нужно платить «налог на роскошь»

Каждый год Министерство промышленности и торговли России обновляет список, в котором указана средняя стоимость авто.

«Расчет основывается на розничных ценах на новые автомобили данной марки, модели и годе выпуска соответствующих базовых версий автомобилей по состоянию на определенные даты. Делается это по специальным формулам расчета»,— рассказал основатель и руководитель консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко.

Эту информацию в министерство предоставляют автопроизводители. При этом фактическая цена, которая фиксируется в договорах при покупке или продаже, в данном случае не учитывается.

В этом перечне около 1380 машин. Среди люксовых, таких как Jaguar и Lamborghini, в число «роскошных» иномарок попали и массовые модели — Kia Mohave, Skoda Kodiaq, Peugeot Traveller. В актуальном списке 345 пунктов с автомобилями дороже 10 млн руб. Среди них Rolls Royce и Ferrari, также в этой категории оказались некоторые модификации Audi и BMW, российский Aurus.

Как рассчитывается пошлина

«Налог на роскошь» вычисляется по определенной формуле: стандартная транспортная пошлина умножается на специальный коэффициент. По каждому автомобилю он вычисляется индивидуально. За 2022 год действуют новые правила..

Для определения обычного транспортного налога используется расчет, существующий с 2003 года: количество лошадиных сил (л. с.) умножается на формулу, которая зависит от мощности двигателя. В Налоговом кодексе можно найти базовые параметры, однако регион вправе отрегулировать тарифы по собственному усмотрению. Например, в Москве владелец авто с мощностью двигателя менее 100 л. с. заплатит 12 руб. за 1 л. с. (это минимальная ставка для данного региона), самыми мощными считаются машины с двигателем более 250 л. с., хозяева таких транспортных средств облагаются максимальной пошлиной — 150 руб. за 1 л. с. Информация о ставках размещена на сайте ФНС.

Согласно новым поправкам, собственники машин, купивших их в 2022 году дешевле 10 млн руб. избавляются от повышенной пошлины.

Для автовладельцев, совершивших покупку в 2022-м действуют следующие правила и коэффициенты при определении транспортного налога:

— от 10 млн до 15 млн руб., для авто, чей возраст не более 10 лет, действует тройной коэффициент;

— от 15 млн руб., не старше 20 лет — тройной.

Как снизить налог

Власти предоставляют возможности уменьшить обычный транспортный налог или вовсе его обнулить. Все федеральные льготы указаны в п. 2 ст. 358 НК РФ.

Стоит отметить, что самые низкие налоговые ставки на транспорт мощностью свыше 250 л. с. — в Ингушетии, Дагестане, Чечне.

«Когда автомобиль в списке, платить налог нужно обязательно, и налоговая служба автоматически рассчитает стоимость по данному автомобилю. Другой вопрос, что есть льготные категории граждан, которые частично или полностью освобождены от налога»,— сообщил основатель и руководитель консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко.

На федеральном уровне не облагаются налогом:

— машины, оснащенные для эксплуатации людьми с ограниченными возможностями;

— транспортные средства, полученные через органы соцзащиты, при условии, что мощность двигателя менее 100 л.с.

— транспорт, находящийся в пользовании у Героев Советского Союза и РФ, ветеранов или инвалидов боевых действий, а также ветеранов труда, пострадавших от радиации в результате аварий;

— авто инвалидов 1-й и 2-й группы.

В Москве и Подмосковье до 2024 года пошлина не взыскивается с владельцев транспортных средств, оборудованных электродвигателями.

На местном уровне могут существовать разные налоговые послабления — например, в некоторых регионах право на скидку имеют:

— родитель ребенка-инвалида;

— пенсионеры;

— владельцы старых авто;

— собственники машин на газовом топливе;

— матери-одиночки.

Базовая часть пошлины зависит от мощности двигателя. В некоторых случаях разница даже в одну лошадиную силу создаст значительную экономию. Например, при 250 л. с. и более транспортный налог существенно выше, чем при 249 л. с. Двигатель со временем изнашивается, также он может пострадать в результате ДТП — по этим причинам его мощность может со временем уменьшаться. Изменения в ПТС вносятся при обращении в ГИБДД — при себе необходимо иметь соответствующее заявление, свидетельство о регистрации транспортного средства. Чтобы подкрепить обоснование необходимых изменений, требуется заключение независимой технической экспертизы.

Дополнительная информация! Юрлица самостоятельно производят расчет транспортной пошлины, а также имеют право на его оплату частями в течение года. Физическое лицо получает платежку автоматически от Федеральной налоговой службы.

Важно! Налог необходимо оплатить до 1 декабря следующего года. При задолженности начисляются пени.

Аркадий Комаров; группа «Прямая речь»