В Башкирии предложили учредить медаль генерала Шаймуратова

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил учредить медаль имени генерала Шаймуратова, сообщила начальник государственно-правового управления главы Башкирии в Курултае республики Альбина Воробьева. Изменения предлагается внести в статью закона о государственных наградах и почетных званиях. По ее словам, законопроект разработан в целях совершенствования наградной системы республики.

Медалью предлагается награждать «за отвагу и мужество, проявленное при охране общественного порядка, при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, при исполнении воинского, гражданского и служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», пояснила она.

Законопроектом также предлагается уточнить основание для награждения орденом генерала Шаймуратова. «Предполагается, что орден Шаймуратова будет являться вышестоящей государственной наградой республики по отношению к одноименной медали. Им будут удостоены наиболее отличившиеся граждане, проявившие личную самоотверженность и героизм при исполнении воинского, гражданского и служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».

Сам орден генерала Шаймуратова был учрежден в 2019 году. Альбина Воробьева пояснила, что орден будет выше, чем медаль.

Председатель комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Владимир Нагорный попросил уточнить, сколько уже орденов имени Шаймуратова вручено со времени учреждения награды. «Его ведь ввели года два назад, еще до событий», — добавил он. Госпожа Воробьева ответила, что 343 ордена. Владимир Нагорный также спросил у заместителя руководителя аппарата правительства республики Александра Лихачева, сколько потребуется средств на изготовление медалей, на что тот улыбнулся: «Ну, там копейки».

Законопроект единогласно решили направить в президиум Курултая для включения в повестку дня заседания для принятия в первом чтении и в целом.

Майя Иванова

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