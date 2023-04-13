Самые высокие зарплатные ожидания в Ленобласти составили 269 тысяч рублей

Самые высокие зарплатные ожидания в Ленинградской области отмечены у сотрудников банковской сферы, они рассчитывают на зарплату в размере 269 тыс. руб. Об этом «Ъ-СПб» рассказали в пресс-службе Работа.ру.

Как отмечается в исследовании, следом за представителями банков идут сотрудники строительной сферы — они назвали идеальной зарплату в 216 тыс. руб. Тройку замыкают управленцы персоналом, которые рассчитывают на 198 тыс. руб.

Кроме того, высокие зарплатные ожидания отметили у сотрудников IT-сферы — 190 тыс. руб. в месяц. Сумму в 175 тыс. руб. называли дизайнеры, 174 тыс. руб. — представители торговли и ритейла. Сотрудники транспортной отрасли рассказали о зарплате в 172 тыс. руб. Научные специалисты и представители сферы образования назвали ожидаемой зарплату в 158 тыс. руб., а сотрудники производства и агропрома, а также бухгалтерии — 144 тыс. руб.

В компании отметили, что наиболее высокие зарплатные ожидания у тех, кто работает удаленно — 247 тыс. руб. При этом сотрудники гибридного режима обозначили сумму в 163 тыс. руб., а офисные представители — 119 тыс. руб.

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