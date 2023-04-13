Headhunter: Воронеж занял 16 место по уровню предлагаемых зарплат в России

Воронеж занял самое высокое место по уровню зарплаты среди городов Черноземья, подсчитали аналитики рекрутинговой интернет-платформы Headhunter. Среди 25 крупнейших городов Воронеж занял 16 место со средней предлагаемой зарплатой 51 351 руб., это на 6,9 тыс. меньше, чем в среднем по России.

Других городов Черноземья в рейтинге нет, но согласно данным статистической службы Headhunter, средняя предлагаемая зарплата в других регионах Черноземья меньше, чем в Воронеже. Так, средняя предлагаемая зарплата в Белгородской области составляет 47 632 руб., в Курской — 43 912 руб., в Липецкой — 48 139 руб., в Орловской — 44 354 руб., в Тамбовской — 44 025 руб.

Первое место в топе заняла столица-Москва с самой высокой средней предлагаемой зарплатой — 78 576 руб. (на 20 328 руб. выше среднего по стране). Иркутск занимает второе место (62 218 руб.), на третьем — Уфа (66 790 руб.)

Амалия Нечаева

Читайте нас во ВКонтакте