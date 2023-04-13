В Красноярске директора птицефабрики подозревают в мошенничестве на 70 млн рублей

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении директора ОАО «Птицефабрика Бархатовская». В результате неправомерных действий подозреваемого компании нанесен ущерб в размере более 70 млн руб.

По версии следствия, фигурант дела с 2019 года по 10 апреля 2023-го, используя служебное положение, принимал фактическое участие в руководстве и управлении аффилированных организаций - ООО «Алеман» и ООО «СХП Восток Агро-Инвест».

Правоохранители выяснили, что птицефабрика по указу директора продавала продукцию ООО «Алеман» по цене ниже себестоимости его производства, чтобы затем перепродавать по рыночной стоимости.

Подозреваемый также организовал гашение кредиторной задолженности ООО «СХП Восток Агро-Инвест» перед другой торговой организацией ООО «Агропродукт» путем неправомерного включения организации в качестве посредника по оптовой продаже продукции между птицефабрикой и ее контрагентами с предоставлением значительной скидки, считают следователи.

В настоящее время фигурант дела задержан, решается вопрос о его аресте.

Птицефабрика «Бархатовская» специализируется на разведении сельскохозяйственных птиц, реализации мяса птицы и выпуске куриного яйца, является одной из крупнейших птицефабрик Красноярского края. Ежедневно «Бархатовская» производит более 600 тыс. шт. яйца, в год — более 200 млн шт. В 2021 году предприятие получило 1,2 млрд руб. выручки (в 2020 году — 916 млн руб.) и 57,6 млн руб. чистой прибыли (в 2020 году чистый убыток составил 84,1 млн руб.).

В октябре 2021 года правительство Красноярского края приняло решение о приватизации птицефабрики, его поддержали депутаты регионального заксобрания. Предприятие было выставлено на торги за 1 млрд руб. Однако желающих приобрести птицефабрику не нашлось.

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Лолита Белова