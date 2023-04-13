3,51 процента составил годовой рост потребительских цен в марте 2023 года, сообщил Росстат — это минимум с июля 2020 года, инфляция резко снизилась с 10,99% в феврале. В помесячном сопоставлении инфляция в марте (0,37%) заметно превысила результаты еженедельных оценок статистиков, в силу ускоренного подорожания услуг. По оценке Минэкономики, к 10 апреля годовая инфляция еще опустилась — до 3,15% с 3,29% неделей ранее. Впрочем, в ЦБ ожидают, что после снижения в марте—апреле ниже цели регулятора в 4% в мае—июне показатель постепенно начнет расти и по итогам года может составить 5–7%. Этому может способствовать и резкое ослабление рубля на фоне восстановившегося потребительского импорта.