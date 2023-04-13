У строителей поубавилось уверенности

В первом квартале 2023 года деловой климат в строительном секторе РФ несколько ухудшился, следует из обзора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ. Индекс предпринимательской уверенности в секторе после максимального с 2016 года уровня, отмеченного в четвертом квартале, опустился на 5 процентных пунктов, до минус 14%.

Это, впрочем, как отмечают исследователи, остается «относительно благоприятным» результатом. Но, по их мнению, деловой климат в январе—марте во многом определялся инерционными тенденциями конца 2022 года, и сейчас в отрасли наблюдается ослабление деловой активности. Во втором квартале ожидается «накопление пессимизма» у строительных компаний. Эксперты предполагают, что в апреле—июне снижение показателя продолжится, в связи с чем высока вероятность сокращения инвестиционной активности в отрасли.

Снижение индекса предпринимательской уверенности связано с ухудшением оценок портфеля заказов — их балансовое значение опустилось сразу до минус 33% (против минус 26% кварталом ранее). Снизились и оценки застройщиками физического объема работ — показатель перешел в отрицательную зону, составив минус 1% (против 2% в четвертом квартале). Отметим, пока объем запусков новых проектов превышает показатели прошлого года — это 10 млн кв. м в первом квартале (прирост на 10% в годовом выражении). Однако подобные оценки могут быть следствием дисбаланса спроса и предложения — по итогам года нераспроданным оставался 41% от всего строящегося жилья (см. “Ъ” от 22 марта). В феврале, по данным «Дом.РФ», лишь 56% компаний реализовали свои планы по продажам (на 14 п. п. меньше, чем в январе). На этом фоне правительство прорабатывает меры поддержки спроса в связи с рисками сокращения темпов строительства в будущем (см. “Ъ” от 12 апреля).

Среди положительных тенденций — продолжающееся снижение ценового давления. Рост цен на строительно-монтажные работы фиксируют 49% опрошенных представителей отрасли (против 52% в конце прошлого года), на стройматериалы — 69% против 76%. По данным Росстата, в первом квартале 2023-го цены на материалы снизились на 0,8%, в марте — на 0,04% в месячном выражении или на 7,8% в годовом.

Евгения Крючкова