В Мелитополе появились улицы в честь Дарьи Дугиной и Александра Захарченко

В Мелитополе в Запорожской области переименовали часть улиц, сообщила мэр города Галина Данильченко в своем Telegram. Соответствующий указ (.pdf) госпожа Данильченко подписала 7 апреля.

Как следует из документа, улица независимости переименована в улицу первого главы ДНР Александра Захарченко, улица университетская — в улицу журналистки Дарьи Дугиной. Также улица Петра Порошенко переименована в улицу Горького, Медовая — в улицу Гайдара, улица героев Украины — в улицу Кирова, Украинская — в Советскую. В городе также появились улицы Росгвардии, одного из руководящих сотрудников ВЧК-ГПУ-НКВД Израиля Дагина, первого главы СССР Владимира Ленина и ряд других.

«Были учтены мнения мелитопольцев, в том числе те, которые вы писали мне в социальных сетях, а также мнения историков, обращения от трудовых коллективов и общественных организаций. Эксперты сошлись во мнении, что главное для нас — сохранение исторической памяти, нашей истинной истории и правды»,— написала Галина Данильченко.

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