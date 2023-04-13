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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 13 апреля

В Казани Верховный суд Республики Татарстан огласит приговор Ильназу Галявиеву, в мае 2021 года устроившему стрельбу в гимназии.

В Самарканде (Узбекистан) пройдет IV министерская конференция стран — соседей Афганистана с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Вашингтоне состоится пресс-конференция президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, открывающая ежегодное заседание Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В Нью-Йорке (США) суд заслушает показания экс-президента США Дональда Трампа по делу о коммерческом мошенничестве.

В Пекине состоится официальный визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Ожидается снятие армией Израиля блокады с палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Будет опубликован отчет ОПЕК по нефтяному рынку.

В Москве арбитражный суд рассмотрит кассационную жалобу лондонского филиала Citibank на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отклонили его иск с требованием обратить взыскание на заложенные 49% акций банка «Русский стандарт» бизнесмена Рустама Тарико путем их продажи в пользу кредиторов.

В Москве Басманный суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (признан Минюстом РФ иностранным агентом), обвиняемого в распространении фейков об армии.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела в отношении Михаила Чупиля, обвиняемого в подготовке теракта в одном из торговых центров Симферополя.

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