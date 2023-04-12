В глубокой Мьянме

ВВС Мьянмы нанесли серию авиаударов по одной из деревень в регионе Сикайн. Целью стали «Народные силы обороны» — боевое крыло созданного после военного переворота 2021 года оппозиционного Правительства национального единства. Бомбардировка офиса организации, объявленной властями террористической, обернулась кровавым побоищем: жертвами авиаударов стали более 100 мирных жителей. Трагедия вызвала резкое осуждение на Западе, что может привести к еще большей изоляции военного режима Мьянмы. Не отрицая гибели мирных граждан, власти страны обвиняют в случившемся повстанцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия авиаудара по деревне Пазиджи, Мьянма, 11 апреля 2023 года

Фото: Kyunhla Activists Group / AP Последствия авиаудара по деревне Пазиджи, Мьянма, 11 апреля 2023 года

Фото: Kyunhla Activists Group / AP

Побоище в одном из северных районов Мьянмы Сикайн, в деревне Па-Цзы-Ги, вернуло управляемое военными 55-миллионное государство в Азии на первые полосы мировых СМИ. Как заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, руководство всемирной организации «решительно осуждает нападение вооруженных сил Мьянмы и повторяет свой призыв к военным прекратить кампанию насилия против населения по всей стране».

«Это жестокое нападение еще больше подчеркивает пренебрежение режима Мьянмы к человеческой жизни и его ответственность за тяжелый политический и гуманитарный кризис после государственного переворота февраля 2021 года»,— отметил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Трагедия, на которую отреагировали генсек ООН, США и ЕС, но не обратили такого же внимания в самом Азиатском регионе, произошла во вторник, во время церемонии открытия местного отделения «Народных сил обороны». Эти вооруженные формирования ведут партизанскую войну против военных властей и объявлены в стране «террористами».

Учитывая, что район Сикайн уже два года остается одним из главных оплотов антиправительственных сил, которые пользуются немалой поддержкой местного населения, на церемонии открытия офиса «Народных сил обороны» собралось несколько сотен местных жителей. В этот момент самолеты ВВС Мьянмы и нанесли серию авиаударов.

Официальную версию случившегося изложил представитель военных властей Зав Мин Тун. «Да, мы нанесли авиаудары по этому месту»,— подтвердил он, заявив, что жертвами стали члены «террористической ячейки».

Зав Мин Тун признал, что среди убитых «может быть какое-то количество людей в гражданской одежде». Вину за их гибель он возложил на «террористов», которые, по его словам, устроили в соседних домах склады боеприпасов, взлетевших на воздух во время авиаудара. «Произошел взрыв, и поэтому погибли люди»,— пояснил военный.

В свою очередь, агентство Associated Press приводит альтернативную версию случившегося, рассказанную очевидцем. «Самолет сбросил бомбы прямо на толпу, я прыгнул в канаву и упал на землю. Когда я встал, я увидел разбросанные повсюду фрагменты человеческих тел и клубы черного дыма. Офисное здание сгорело дотла. Когда начали эвакуировать раненых, прилетел вертолет и стал их расстреливать»,— рассказал собеседник агентства.

Число жертв постоянно уточнялось. Первоначально оппозиционные СМИ сообщали о 53 погибших, позднее эта цифра выросла до ста. В то же время власти не раскрывают данные о погибших.

В ходе военного переворота февраля 2021 года военные сместили гражданское правительство, опираясь на статью конституции, согласно которой армия должна выступать гарантом поддержания законности и порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия авиаудара по деревне Пазиджи

Фото: Handout / ROYAL THAI ARMY / AFP Последствия авиаудара по деревне Пазиджи

Фото: Handout / ROYAL THAI ARMY / AFP

Перейти к решительным действиям генералов заставили сообщения о масштабных фальсификациях, якобы допущенных правившей в стране Национальной лигой за демократию на парламентских выборах ноября 2020 года. После смещения гражданского правительства лидер Национальной лиги Аун Сан Су Чжи была вначале помещена под домашний арест, а затем приговорена к 33 годам лишения свободы.

Однако уже через два месяца после военного переворота, 16 апреля позапрошлого года, оставшиеся на свободе руководители Национальной лиги за демократию сформировали оппозиционное Правительство национального единства. На волне неутихающих антиправительственных выступлений они объявили о создании своего боевого крыла — «Народных сил обороны». В заявлении оппозиции говорилось о том, что военные власти развернули кампанию репрессий против своих оппонентов и противостоять этому будут «Народные силы обороны». В дальнейшем оппозиция планировала создать на их основе Федеральную союзную армию, способную бросить вызов регулярной армии Мьянмы.

Ядро «Народных сил» изначально составили активисты неправительственных организаций, которые не приняли военный переворот и решили сформировать ополчение для вооруженной борьбы с новыми властями. Уже через три недели после своего создания, 8 мая 2021 года, «Народные силы» были объявлены в стране террористической организацией.

Точная численность антиправительственного ополчения неизвестна. По оценке оппозиционного издания «Ирравади», по состоянию на ноябрь прошлого года в его ряды входили 65 тыс. бойцов, ведущих партизанскую войну в разных регионах страны.

«Народные силы обороны» имеют четкую структуру — центральное командование и пять региональных командований (Северное, Южное, Центральное, Восточное и Западное), в каждом из которых насчитывается не менее трех бригад. Каждая бригада состоит из пяти батальонов.

«Народные силы обороны» все более активно взаимодействуют с другими антиправительственными группировками, действующими в разных регионах. Последней резонансной акцией антиправительственного ополчения 19 марта этого года стал минометный обстрел штаба Северо-Западного командования в городе Мониве, когда туда приехал премьер-министр временного правительства генерал Мин Аун Хлайн.

Сергей Строкань