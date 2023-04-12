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Коммерсантъ FM
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Путин присвоил звание народного артиста России Андрею Леонову

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, а актеру Андрею Леонову — народного артиста России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Андрей Леонов

Андрей Леонов

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына

Петр Дубров

Петр Дубров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

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Андрей Леонов

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына

Петр Дубров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Андрею Леонову звание народного артиста России присвоено за «большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства», говорится в указе Владимира Путина. Андрей Леонов является сыном народного артиста СССР Евгения Леонова. Широкую известность ему принесла роль многодетного отца Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки». Также Леонов снимался в фильмах «Обыкновенное чудо», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», сериалах «Есенин», «Ивановы-Ивановы», был задействован в телеспектаклях «Юнона и Авось», «Поминальная молитва».

В подписанном главой государства указе отмечается, что звание Героя России присвоено Петру Дуброву «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС)». Также ему присвоено почетное звание «летчик-космонавт Российской Федерации». Петру Дуброву 45 лет. Он является космонавтом-испытателем отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» и 125-м космонавтом России. В состав отряда космонавтов Петр Дубров вошел в 2012 году. В 2022 году он установил рекорд длительности одного космического полета по программе МКС среди россиян — 355 суток.

Этим же указом Владимир Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента RT Андрея Филатова, а другого военкора Валентина Горшенина — медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александр Кислов

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