Слишком вкладно выходит

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), выступающая ликвидатором Проинвестбанка, подала в суд заявление о разрешении разногласий с кредиторами банка по поводу порядка продажи имущества. Комитет кредиторов в свою очередь на последнем заседании не принял отчет АСВ о финансовом состоянии банка. Противоречия возникли из-за стоимости активов банка: по мнению кредиторов, АСВ ее занижает, чтобы перевести Проинвестбанк обратно в конкурсное производство, а в госкорпорации считают, что кредиторы, добиваясь продажи активов по более высокой цене, затягивают процедуру ликвидации. Экс­перты полагают, что делать выводы о намерении АСВ опять сделать Проинвестбанк банкротом преждевременно. Однако, если это действительно так, то кредиторам, по словам юристов, будет трудно противостоять корпорации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление АСВ о разногласиях между ликвидатором и комитетом кредиторов ПАО «АКБ „Проинвестбанк“» поступило в Арбитражный суд Пермского края 29 марта. Как следует из материалов дела, агентство добивается утверждения своего предложения о порядке, сроках и условиях электронных торгов по продаже имущества банка. Заседание по рассмотрению заявления суд назначил на 10 мая.

На следующий день после подачи АСВ заявления, 30 марта, прошло заседание комитета кредиторов Проинвестбанка, на котором гос­корпорация представила отчет о финансовом состоянии и имуществе ПАО на 1 февраля 2023 года. В сообщении, которое было размещено по итогам заседания на ЕФРСБ, указано, что кредиторы признали отчет необоснованным и не отражающим реальное положение дел в банке. Они обязали АСВ предоставить расшифровку активов с указанием качества обслуживания долга, размера и вида обеспечения, а также обоснование дисконтирования каждого вида активов банка более чем на 90%.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» председатель комитета кредиторов Проинвестбанка Арсений Грищенко, в своем отчете АСВ указало, что стоимость принадлежащих банку земельных участков, которые подлежат реализации, равна нулю, а его кредитный портфель оценен в 10% от номинальной стоимости. «При этом земельные участки, пусть не очень активно, но экспонируются на торгах, и интерес к ним есть. Кредитный портфель прак­тически весь обслуживается, и его с избытком хватает на погашение требований кредиторов. Поэтому члены комитета кредиторов сочли отчет АСВ недостоверным. Кроме того, он противоречит данным, которые сама же госкорпорация предоставляла нам в начале года. Тогда активы банка оценивались в адекватные суммы, по крайней мере, соответствовали своей балансовой стоимости»,— отметил господин Грищенко. По его словам, резкое изменение стоимости активов в АСВ ничем не мотивировали. Глава комитета кредиторов Проинвестбанка предположил, что таким образом корпорация пытается показать, что у банка не хватает средств на расчеты с кредиторами, и добиться его перехода из процедуры ликвидации обратно в конкурсное производство. При этом он подчеркнул, что в действительности средства есть: на данный момент Проинвестбанк погасил 100% требований кредиторов первой очереди, около 70% требований кредиторов третьей очереди, а на счете в АСВ сейчас более 60 млн руб., и очередное погашение ожидается до конца апреля.

«Если АСВ подаст заявление о признании банка банкротом, мы снова будем бороться. К тому же не очень понятно, зачем корпорации это нужно, ведь кредитный портфель, за счет которого мы погашаем требования, останется тем же. Единственное, что в отчетности АСВ выглядит, наверное, не очень красиво, это то, что банк, девять месяцев бывший банкротом, вдруг оказался состоятельным юрлицом»,— сказал Арсений Грищенко.

В АСВ заявили, что действуют в интересах кредиторов в соответствии с законодательством о банкротстве, а «решения комитета кредиторов препятствуют скорейшему урегулированию требований кредиторов, переводя все вопросы в судебную плоскость». По информации АСВ, большинство заемщиков в действительности перестали обслуживать задолженность после отзыва у банка лицензии. Балансовую стоимость земельных участков, большинство из которых находятся в отдаленной местности и не имеют коммуникаций, бывшее руководство банка, по мнению АСВ, завысило. При этом в агентстве заверяют, что принимают все меры для реализации этой недвижимости по наиболее высокой цене, и препятствие кредиторов в согласовании предложенного АСВ порядка продажи только осложняет ее.

«Собственники банка и аффилированные с ними лица, в том числе входящие в комитет кредиторов, по различным основаниям затягивают процедуру ликвидации, что препятствует скорейшим расчетам с кредиторами. Первоначально после отзыва лицензии в банке введена процедура конкурсного производства, которая впоследствии в судебном порядке по инициативе собственников банка была изменена на процедуру ликвидации. Несмотря на это, агентство выплатило кредиторам более 1 млрд руб., остаток задолженности перед кредиторами составляет чуть более 236 млн руб.»,— подчеркнули в АСВ.

Напомним, в апреле 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. В декабре того же года Арбитражный суд Пермского края по заявлению регулятора ввел в отношении кредитной организации процедуру конкурсного производства. Однако в марте 2022 года собственники, руководство и часть кредиторов успешно обжаловали решение о признании банка банкротом в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. В соответствии с решением апелляционной инстанции, банк должен быть принудительно ликвидирован. Ликвидатором было назначено АСВ, которое до этого контролировало процедуру банкротства.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами (ЦРПА) Зоя Галеева считает, что в случае с Проинвестбанком выводы кредиторов о намеренном уменьшении стоимости активов для завершения процедуры принудительной ликвидации и признания банка банкротом могут быть преждевременными. «Предполагается, что АСВ должно иметь обоснование такого решения в отношении активов банка»,— поясняет госпожа Галеева. При этом формально действия АСВ, по ее мнению, действительно можно расценить как попытку перевести ликвидацию в процедуру банкротства. Юрист отмечает, что если кредиторам не удастся опровергнуть выводы АСВ о стоимости активов банка, переход к процедуре конкурсного производства будет осуществлен в одно судебное заседание. «Для кредиторов, если они уверены в достаточности имущества банка, может быть сложным противостоять решению АСВ. Госкорпорация в данном случае будет обосновывать свое обращение в суд статьей 23.4 Закона о банках и банковской деятельности, которая действительно обязывает ликвидатора подать заявление о банкротстве, если стоимость имущества кредитной организации недостаточна для удовлетворения требований кредиторов»,— говорит Зоя Галеева.

Екатерина Артемова