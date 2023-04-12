Таможенника осудили, но не оштрафовали

Хорошевский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю начальника Московской таможни Сергею Цуканову, признанному виновным в получении взятки в 500 тыс. руб. Эти деньги ему передали представители ООО «Меховой мир» за скорейший допуск во временную зону таможенного контроля к изъятым товарно-материальным ценностям для их декларирования. После получения денег Сергея Цуканова задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил бывшего таможенника к пяти годам колонии строгого режима, но не назначил обычного для коррупционных дел штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель главы Московской таможни Сергей Цуканов в суде

Фото: телеграм-канал прокуратуры г. Москвы Бывший заместитель главы Московской таможни Сергей Цуканов в суде

Фото: телеграм-канал прокуратуры г. Москвы

На оглашение приговора прибыли жена и дочь Сергея Цуканова, а также их знакомые и бывшие сослуживцы таможенника. Правда, ждать начала судебного заседания пришлось почти два часа — из-за задержки с доставкой подсудимого из следственного изолятора, в котором Сергей Цуканов находится с октября 2020 года.

Накануне прокуроры в прениях попросили суд признать бывшего заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова виновным в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорить его к восьми годам колонии строгого режима.

Кроме того, обвинение предложило запретить бывшему высокопоставленному таможеннику после освобождения в течение пяти лет занимать должности в государственных структурах. При этом, отметим, обычно назначаемого по коррупционным уголовным делам штрафа прокуроры не потребовали.

В своих выступлениях государственные обвинители вкратце напомнили о сути предъявленного Сергею Цуканову обвинения. По материалам уголовного дела, 500 тыс. руб. предназначались таможеннику за «ускорение работы подчиненных ему сотрудников, занимавшихся описью ранее изъятого ООО “Меховой мир” товара, а также помощь в получении разрешения на допуск во временную зону таможенного контроля к изъятым товарным ценностям представителям торговой компании для их дальнейшего таможенного декларирования».

По данным источников «Ъ», меховые изделия незадолго до этого были изъяты на складах одного из торговых центров в Люблино. При товаре не было сопроводительных документов, объяснявших его происхождение, отсутствовали также обязательные QR-коды.

По словам прокуроров, деньги были получены Сергеем Цукановым от представителя ООО вечером 22 октября 2020 года, после чего таможенник в рамках оперативного эксперимента был задержан сотрудниками ФСБ. На следующий день по ходатайству следствия суд отправил Сергея Цуканова в следственный изолятор. Расследование дела о взяточничестве длилось в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве ровно год — до середины октября 2021 года. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой материалы расследования были направлены для рассмотрения по существу в столичный Хорошевский районный суд.

Ни во время следствия, ни в ходе судебного процесса бывший таможенник свою вину не признал: Сергей Цуканов утверждал, что стал жертвой провокации. Его адвокат Елена Сычева в ходе прений просила подзащитного оправдать.

Однако суд посчитал аргументы обвинения убедительными и признал Сергея Цуканова виновным в получении взятки. Срок наказания, правда, таможеннику был назначен меньший, чем запрашивали прокуроры, пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Также осужденному запретили в течение пяти лет занимать должности в госорганах.

Поскольку Сергей Цуканов должен отбывать наказание в колонии строгого режима, то время, проведенное под арестом, ему будет засчитано по формуле «один день в СИЗО — один день в колонии». С учетом того что осужденный находился в следственном изоляторе фактически половину назначенного ему срока, вскоре он уже сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении (УДО).

После оглашения судебного решения адвокат Елена Сычева не стала комментировать итоги процесса, сославшись на принципы адвокатской этики, но заметила, что «прежде чем ходатайствовать об УДО, необходимо пройти все стадии обжалования приговора».

Алексей Соковнин