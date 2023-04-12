Emerson Electric покупает производителя измерительных приборов NI за $8,2 млрд

Сегодня, 12 апреля, американский промышленный конгломерат Emerson Electric объявил о покупке производителя измерительных приборов National Instruments (NI). Сумма сделки составит $8,2 млрд. Emerson заплатит акционерам NI по $60 за акцию, тем самым премия в сравнении с ценой во вторник составит 14,1%.

NI специализируется на производстве различных измерительных приборов, систем автоматизированного тестирования и др., такие устройства используются для автоматизации производств. Выручка компании в прошлом году составила $1,7 млрд, у нее около 35 тыс. корпоративных клиентов в более чем 40 странах.

В последнее время Emerson решил сконцентрироваться в первую очередь именно на системах автоматизации. В прошлом году он продал контрольный пакет акций в своем подразделении по продуктам и услугам в сфере отопления и охлаждения инвесткомпании Blackstone за $9,9 млрд. В Emerson заявили, что нынешняя сделка должна повысить прибыльность портфеля различных систем автоматизации и в конечном итоге — помочь росту компании.

Акции Emerson во вторник снизились на 2%, NI — выросли почти на 10%. Акции NI выросли на 55% с января, когда компания впервые сообщила о поиске покупателя.

Яна Рождественская