Глава МИД Белоруссии призвал объявить перемирие на Украине и начать мирные переговоры

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что Минск выступает за немедленное объявление перемирия на Украине и скорейшее начало мирных переговоров между сторонами конфликта.

«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше»,— сообщил глава белорусского внешнеполитического ведомства в ходе визита в Венгрию (цитата по ТАСС). По его словам, Минск, как и Будапешт, выступает «на стороне мира».

Господин Алейник подчеркнул, что в ходе перемирия не должно быть перемещения или перегруппировки войск с обеих сторон, переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания Национальному собранию (парламенту) страны предложил формат немедленного перемирия на Украине. По его словам, боевые действия должны быть остановлены без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. После этого, как считает Лукашенко, между Россией и Украиной должны начаться мирные переговоры, одной из площадок для которых может стать Минск.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов